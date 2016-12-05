08:01, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sosyal medya uyarÄ±sÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Twitter Ã¼zerinden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda dikkatli olunmasÄ± ve terÃ¶re katkÄ± verecek sÃ¶ylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal medyada sorumlu davranmalarÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin amacÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin birbirinden farkÄ± yoktur. Hepsinin amacÄ± acÄ±masÄ±zca insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmek, toplumda korku ve endiÅŸe oluÅŸturmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal medyada sorumlu davranmalarÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin amacÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven sÃ¶ylemler suÃ§tur ve cezai sonuÃ§larÄ± olacaktÄ±r."

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