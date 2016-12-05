BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sosyal medya uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal medyada sorumlu davranmalarÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin amacÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin birbirinden farkÄ± yoktur. Hepsinin amacÄ± acÄ±masÄ±zca insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmek, toplumda korku ve endiÅŸe oluÅŸturmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyal medyada sorumlu davranmalarÄ±, Ã¶rgÃ¼tlerin amacÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven sÃ¶ylemler suÃ§tur ve cezai sonuÃ§larÄ± olacaktÄ±r."
YargÄ± alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan â€˜Adli Veri BankasÄ± Projesiâ€™ hayata geÃ§ti.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi
TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±
Kocaeli, NiÄŸde ve Aksaray'da buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi
LÃ¼bnan, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in Ä°stanbul'a bir heyet gÃ¶nderdi
Zorunlu BES uygulamasÄ± baÅŸladÄ±, ilk etapta 1000'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan ÅŸirketler Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sisteme dahil edecek
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Twitter Ã¼zerinden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda dikkatli olunmasÄ± ve terÃ¶re katkÄ± verecek sÃ¶ylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
BaÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ameliyat sonrasÄ±nda TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinin normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi.
OrtakÃ¶y'deki Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 11'nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 24'nÃ¼n yabancÄ±, 4'nÃ¼n ise kimliÄŸinin henÃ¼z belirlenmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±