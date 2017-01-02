08:05, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanÄ±yor





Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±, bugÃ¼n saat 14.00'te baÅŸlayacak.Â

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