08:09, 02 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼rkmenistan Ä°ran'a doÄŸalgazÄ± kesti





TÃ¼rkmengaz, Ä°ran'a gÃ¶nderdiÄŸi gazÄ± bugÃ¼n sabah itibariyle kesti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan'Ä±n, Ä°ran'a doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸi bildirildi. Ä°ran Ulusal Gaz Åžirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkmenistan Devlet DoÄŸalgaz Åžirketi TÃ¼rkmengaz'Ä±n, Ä°ran'a gÃ¶nderdiÄŸi gazÄ± bugÃ¼n sabah itibariyle kestiÄŸi belirtildi. HavalarÄ±n soÄŸuk olduÄŸu bir dÃ¶nemde kesintinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metrekÃ¼p doÄŸalgazÄ±n Ã¼lkenin kuzey bÃ¶lgesinde tÃ¼ketildiÄŸi, akÄ±ÅŸÄ±n kesilmesiyle Ä°ran'Ä±n bu ihtiyacÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±yla karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± kaydedildi. Kesintinin, doÄŸalgaz fiyatlarÄ±ndaki farkÄ± Ä°ran'Ä±n Ã¶demediÄŸi iddiasÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken Ä°ran tarafÄ±, TÃ¼rkmengaz'a borcunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

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