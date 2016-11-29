08:13, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Zorunlu BES uygulaması başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni yılın ilk günü itibariyle vatandaşlar zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sürecine tabi olacak. Zorunlu BES sürecine öncelikli olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler tabi tutulacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zorunlu katılım süreci 1 Ocak 2017 itibariyle başlamış oldu. Yapılan düzenlemelere göre çalışan sayısı fazla olan işletmeler öncelikli olarak BES sürecine dahil edilecek. BU nedenle ilk olarak 1000 ve üzeri çalışana sahip olan işletmeler için BES süreci başlamış olacak. Zorunlu katılım süreci kademeli olarak gerçekleştirilecek. Kademeli katılım süreci ile ilgili takvim dikkate alınacak.

BES KADEMELİ KATILIM SÜRECİ TAKVİMİ

BES sürecine kademeli katılım için takvim önceden duyuruldu. Konu hakkında söz alan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kademeli katılım süreci ile alakalı olarak şu şekilde konuştu; Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dâhil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018’den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019’dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut durumda 14 milyonun üzerinde çalışanımız sisteme dâhil olacak.”

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Çalışanların zorunlu olarak geçmesi beklenen BES sürecinde çeşitli şartlar belirlenmiştir. Buna göre zorunlu olarak geçilen BES’ten cayma işlemi yapılabilecek. Çalışanlar asgari prim şartlarını karşılamanın yanında aylık ödemek istedikleri miktarı ödeyebilecek. Konu hakkında yapılan açıklamalara göre BES sürecinde aşağıdaki adımlar izlenebilecek;

-BES sürecine çalışanlar otomatik olarak dâhil edilecek.

-Çalışanların 2 ay içinde cayma hakkı saklı tutulacak.

-İşverenler çalışanlarını istedikleri emeklilik şirketi planlarına dâhil edebilecek.

-Çalışanların prime esas kazançlarının en az yüzde 3’ü kesintiye uğrayacak.

-Çalışanın isteği doğrultusunda ücretten işverence kesilecek ve işverenin sözleşme imzaladığı emeklilik şirketine aktarılacak.

– Katkı payları ise çalışanın seçtiği fonlarda yatırıma yönlendirilecek.

-Çalışanların ödediği katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı teşviği verilecek.

– İki aylık cayma süreci sonrasında sistemde kalmaya devam edecek çalışanlara ek olarak bin TL civarında devlet katkısı sağlanacak.

-Ayrıca, emeklilik halinde, hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortası ile almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde ’i ilave devlet katkısı teşviği verilecek.

-10 yıl 100 TL kesinti yapan bir çalışan emeklilik hakkını elde ettikten sonra her ay 152 TL maaş alacak.

-45 yaşını doldurmayanlara BES zorunlu olmayacak.

-Çalışan istediği takdirde BES ödemelerine ara verebilecek.

-Sistemden ayrılan kişiler için Müsteşarlık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 2 yılda bir tekrar BES sistemine dâhil edilmesi mümkün olacak. Duruma göre bu süre 1 yıl ile 3 yıl arasında değişim gösterebilecek.