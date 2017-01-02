08:18, 02 Ocak 2017 Pazartesi

LÃ¼bnan OrtakÃ¶y'de Ã¶len vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in heyet gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ± ile LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Ä°stanbul'a geldi.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na saat 23.30'da inen Ã¶zel uÃ§aktaki LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti ile saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±, DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul TemsilciÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ A. Noyan Ã–zkaya, LÃ¼bnan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Hani Chemaitelly ile diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

HavalimanÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan LÃ¼bnan DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Mira Dagher, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len ve yaralanan vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirterek, "BakanlÄ±k temsilcileri ve aileler ile durumu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in birlikte geldik. Ä°lgililerden bilgi alacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, heyettekilerden bir kÄ±smÄ± Yenibosna'daki Adli TÄ±p Kurumuna, bazÄ±larÄ± da yaralÄ±larÄ± ziyaret etmek iÃ§in Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gitti.