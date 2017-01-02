LÃ¼bnan OrtakÃ¶y'de Ã¶len vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in heyet gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ± ile LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Ä°stanbul'a geldi.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na saat 23.30'da inen Ã¶zel uÃ§aktaki LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti ile saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan LÃ¼bnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±, DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul TemsilciÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ A. Noyan Ã–zkaya, LÃ¼bnan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Hani Chemaitelly ile diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.
HavalimanÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan LÃ¼bnan DiÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Mira Dagher, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len ve yaralanan vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirterek, "BakanlÄ±k temsilcileri ve aileler ile durumu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in birlikte geldik. Ä°lgililerden bilgi alacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, heyettekilerden bir kÄ±smÄ± Yenibosna'daki Adli TÄ±p Kurumuna, bazÄ±larÄ± da yaralÄ±larÄ± ziyaret etmek iÃ§in Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gitti.
YargÄ± alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan â€˜Adli Veri BankasÄ± Projesiâ€™ hayata geÃ§ti.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi
TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±
Kocaeli, NiÄŸde ve Aksaray'da buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi
LÃ¼bnan, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in Ä°stanbul'a bir heyet gÃ¶nderdi
Zorunlu BES uygulamasÄ± baÅŸladÄ±, ilk etapta 1000'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan ÅŸirketler Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sisteme dahil edecek
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Twitter Ã¼zerinden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda dikkatli olunmasÄ± ve terÃ¶re katkÄ± verecek sÃ¶ylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
BaÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ameliyat sonrasÄ±nda TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinin normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi.
OrtakÃ¶y'deki Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden 11'nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 24'nÃ¼n yabancÄ±, 4'nÃ¼n ise kimliÄŸinin henÃ¼z belirlenmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Tokat'taki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 17 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
OrtakÃ¶y'de saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine slogan atarak girmek isteyen grup gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±