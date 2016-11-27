Ruhani: TerÃ¶r virÃ¼sÃ¼ yok edilmeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™de bir gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 69 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, "TerÃ¶rÃ¼ ortadan kaldÄ±rmazsak bir virÃ¼s gibi herkesi mÃ¼ptela edecek" dedi.
Ä°ran devlet televizyonunda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konularÄ± deÄŸerlendiren Ruhani, 39 kiÅŸinin hayatÄ±n kaybettiÄŸi Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Ruhani, "Yeni yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™da Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir olayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. GÃ¼nahsÄ±z, savunmasÄ±z insanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi her aÃ§Ä±dan kÄ±nanÄ±lacak bir konu. Bu olay, terÃ¶rizme karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayÄ±p ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece bir virÃ¼s gibi kimseye acÄ±mayÄ±p herkesi mÃ¼ptela edeceÄŸini gÃ¶stermiÅŸ oldu" dedi.
Suriye konusunda yapÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nda Ä°ranâ€™Ä±n bir katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye ile Rusyaâ€™nÄ±n inisiyatifinde geliÅŸtiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± reddeden Ruhani, "Ä°ran, hem terÃ¶rizmle mÃ¼cadele ve hem diplomaside Ã¶nemli ve aktif rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¶lgedeki sorunlarÄ±n nihai Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n diplomasiyle saÄŸlanabileceÄŸini ifade eden Ruhani, "SÃ¼rekli olarak Suriye, Rusya ve TÃ¼rkiye ile temas halindeyiz" dedi. Ä°ran, Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Moskovaâ€™da yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±ya deÄŸinen Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±, Ã¼Ã§ Ã¼lkenin bu toplantÄ±da olumlu adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesini umut ettiklerini dile getirdi.
GÃ¼venlik konusunda Ä°ranâ€™Ä±n bÃ¶lgedeki ana hedeflerini Ã¼Ã§ madde halinde sÄ±ralayan Ruhani, "BÃ¶lgede istikrar ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, terÃ¶rizmle mÃ¼cadele ve coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ±n deÄŸiÅŸmemesi" konularÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
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