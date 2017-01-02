GÃ¼ncelleme: 08:27, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Musul'da 2,5 ayda 145 bin kiÅŸi evini terk etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kentinde, DEAÅž'a karÅŸÄ± 17 Ekim'de baÅŸlatÄ±lan operasyon sÃ¼resince kentten gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ± 145 bine ulaÅŸtÄ±.

Irak Meclisi GÃ¶Ã§ Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve GÃ¶Ã§menlere YardÄ±m YÃ¼ksek Komitesi Ã¼yesi Ra'd ed-Dehleki, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 2,5 aylÄ±k sÃ¼re boyunca Musul'dan 145 bin kiÅŸinin gÃ¶Ã§ ettiÄŸini kaydetti.

Evlerini terk eden bu kiÅŸilerin zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± idame ettirdiÄŸini, tÄ±bbi hizmetlere ulaÅŸmakta sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiklerini belirten Dehleki, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'den bakanlÄ±klar dÃ¼zeyinde seferberlik ilan etmesini istediklerini ancak ÅŸu ana kadar bu konuda herhangi bir tedbir alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± yardÄ±m ekibinden MÃ¼nzir es-Salim ise askeri operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kentten her gÃ¼n sivillerin kamplara akÄ±n ettiÄŸini belirtti. Salim, gÃ¶Ã§ edenlerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak artan sayÄ±nÄ±n gerek hÃ¼kÃ¼met gerekse bu alanda faaliyet gÃ¶steren kuruluÅŸlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sorun oluÅŸturduÄŸunu aktardÄ±.

GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§men BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 17 Ekim'de baÅŸlayan operasyonlar sÃ¼resince evlerini terk eden sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 137 bin olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.