BM'de yeni dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yeni yÄ±lÄ±n girmesiyle eski Portekiz BaÅŸbakanÄ± Antonio Guterres, 5 yÄ±l sÃ¼recek BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±.
2017 yÄ±lÄ±, BM'de Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikleri de beraberinde getirdi. 1 Ocak 2007'den bu yana 10 yÄ±ldÄ±r BM Genel Sekreterlik gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban Ki-mun yeni yÄ±lla birlikte bu gÃ¶revi Portekizli Antonio Guterres'e devretti.
Guterres, 31 AralÄ±k 2021'e kadar bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼recek ve isterse tekrar aday olabilecek.
Yeni Genel Sekreter Guterres, bu gÃ¶revdeki ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± da yaparak Ã¶nceliÄŸinin barÄ±ÅŸÄ±n temin edilmesi ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nlenmesi olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
TÃ¼m bÃ¶lgelerin istikrarsÄ±zlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu, yeni kÃ¼resel terÃ¶rizmin herkesi etkilediÄŸini belirten Guterres, "Bu yÄ±lbaÅŸÄ±nda sizleri benimle birlikte ortak bir yeni yÄ±l kararÄ± almaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum: Gelin barÄ±ÅŸÄ± birinci Ã¶ncelik yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyalÄ±m. Gelin 2017 yÄ±lÄ±nÄ± vatandaÅŸlar, hÃ¼kÃ¼metler, liderler dahil hepimizin farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bir yÄ±l yapalÄ±m... Sizleri, bugÃ¼n ve her gÃ¼n benimle birlikte barÄ±ÅŸÄ± taahhÃ¼t etmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Gelin 2017 yÄ±lÄ±nÄ± barÄ±ÅŸ yÄ±lÄ± yapalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
Yeni yÄ±l, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde (BMGK) de nÃ¶bet deÄŸiÅŸimini getirdi. 2 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼releri sona eren Venezuela, Malezya, Yeni Zelanda, Ä°spanya ve Angola, Konsey'e veda etti.
Bu Ã¼yeler yerine Haziran'da yapÄ±lan seÃ§imi kazanan Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, Ä°sveÃ§ ve Ä°talya BMGK'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±.
15 Ã¼yeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Ã‡in ve Ä°ngiltere daimi Ã¼yeler olarak yer alÄ±yor. GeÃ§ici 10 Ã¼ye ise 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seÃ§iliyor ve her yÄ±l beÅŸi deÄŸiÅŸiyor.
2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, MÄ±sÄ±r ve Senegal'in gÃ¶rev sÃ¼releri sona erecek ve bu Ã¼yeler yerine yÄ±l iÃ§inde beÅŸ yeni Ã¼lke seÃ§ilecek.
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