08:37, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Filistin destekÃ§isi baÅŸpiskopos Ã¶ldÃ¼





1974'te Filistin'e silah soktuÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail tarafÄ±ndan tutuklanan BaÅŸpisopos Capucci vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Filistin yanlÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nan BaÅŸpiskopos Hilarion Capucci'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Abbas, Filistin Haber AjansÄ± WAFA'da yer alan haberde, "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleci" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Capucci'nin Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da vefat ettiÄŸini belirtti. Hamas Siyasi BÃ¼ro SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°zzet er-ReÅŸak da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alan ve haklarÄ±nÄ± savunan Hilarion Capucci'nin vefat ettiÄŸini kaydetti. ReÅŸak, aÃ§Ä±klamada, "Capucci gitti ama ardÄ±nda iÅŸgale karÅŸÄ± verdiÄŸi cesur mÃ¼cadeleyi bÄ±raktÄ±. Filistinliler onu cesur ve kahramanca mÃ¼cadelesiyle nesiller boyu hatÄ±rlayacak." ifadelerini kullandÄ±. Suriye'nin Halep kentinde 1922 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Hilarion Capucci, 1965'te KudÃ¼s'te Katolik Kilisesi'nde baÅŸpiskoposluk gÃ¶revine getirilmiÅŸti. Capucci, 1974'te BatÄ± Åžeria'ya gizli olarak silah soktuÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸ ve 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum edilmiÅŸ, ancak 4 yÄ±l hapiste kaldÄ±ktan sonra 1978'te Ä°srail'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti.

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