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10:06, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Genel
08:41, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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BazÄ± illerde okullara kar tatili
BazÄ± illerde okullara kar tatili

Kocaeli, NiÄŸde ve Aksaray'da buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BazÄ± il ve ilÃ§elerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

KOCAELÄ°

Kocaeli'nin KaramÃ¼rsel ilÃ§esinde buzlanma nedeniyle yarÄ±n taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

KaramÃ¼rsel Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yÃ¼ksek kesimlerde mahalleÂ yollarÄ±ndaki buzlanmadan dolayÄ± ilÃ§ede 2 Ocak Pazartesi okullarÄ±n, yalnÄ±zca taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilere tatil edildiÄŸi kaydedildi.

NÄ°ÄžDE

NiÄŸde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindekiÂ tÃ¼m ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte aÅŸÄ±rÄ± buzlanmanÄ±n etkili olduÄŸu belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, aÅŸÄ±rÄ± buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ okullarÄ±n NiÄŸde genelinde 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildiÄŸi kaydedildi.

AKSARAY

Aksaray'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle il genelinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HacÄ± Ã–mer Kartal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte 3 gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma nedeniyle kent genelinde eÄŸitime 2 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸini belirtti.



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