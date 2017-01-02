08:47, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BangladeÅŸ'te iktidar partisi milletvekili Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





BangladeÅŸ'te iktidar partisine mensup bir milletvekili evinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BangladeÅŸ'te iktidar partisi milletvekili Manzurul Ä°slam Liton Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Yerel polis ÅŸefi Atiar Rahman, BaÅŸbakan Åžeyh Hasina Vecid'in Avami Ligi Partisi'nden milletvekili Liton'un Gaibandha'daki evinde vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Aile Ã¼yelerinin polise verdiÄŸi ifadeyi aktaran Rahman, eve gelen motosikletli 4 kiÅŸinin yakÄ±n mesafeden Liton'u vurup kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Avami Ligi Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Liton'a dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n "planlÄ± bir cinayet" olduÄŸunu ve "mezhepsel gÃ¼Ã§lerin korkakÃ§a eylemi" gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. Liton'un Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ doktorlar tarafÄ±ndan doÄŸrulanÄ±rken, polis olayÄ±n ayrÄ±ntÄ±sÄ±na iliÅŸkin daha fazla bilgi paylaÅŸmadÄ±.

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