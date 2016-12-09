08:54, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Gaziantep'te otobÃ¼s devrildi



Foto: ArÅŸiv

Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi kazada 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Mardin'den Mersin'e giden giden Ä°hsan BaÅŸÃ§anak idaresindeki 33 BYB 66 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan Ã§Ä±karak devrildi. Kazada isimleri henÃ¼z belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandÄ±. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

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