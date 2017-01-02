Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:05, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
08:59, 02 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Chicago'nun cinayet bilançosu 2016'da da arttı
Chicago'nun cinayet bilançosu 2016'da da arttı

ABD'de suç oranlarının en yüksek olduğu yeri olan Chicago'da 2016'da 3 bin 550 saldırıda 762 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin "suç başkenti" olarak nitelenen Chicago'da 2016 yılında meydana gelen 3 bin 550 silahlı saldırıda toplam 762 kişi öldü, 4 bin 331 kişi yaralandı.

Chicago polisi, 2016 yılına ilişkin suç istatistiklerini yayınladı. Polis sözcüsünün "Kesinlikle kabul edilemez” şeklinde nitelediği şiddet olaylarının son 20 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre, Chicago’da 2016 yılında toplam 3 bin 550 silahlı saldırı meydana geldi ve bu saldırılarda toplam 762 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 331 kişi de yaralandı.

8 BİN 300 KAYITSIZ SİLAH ELE GEÇİRDİ

Kentteki cinayetlerin büyük çoğunluğunun çeteler tarafından ruhsatsız silahlarla işlendiğini belirleyen polis, 2016 yılında toplam 8 bin 300 kayıtsız silah ele geçirdi.

2016 yılında kadrosuna yaklaşık bin yeni personel ekleyen Chicago polisi, şiddet olaylarıyla daha etkin mücadele etmek için ilçe bazlı yerel suç analiz ve istihbarat birimleri kurmayı planlıyor. Silah sesi algılama teknolojisi olarak bilinen “ShotSpotter”a yatırım yapan Chicago polisi ayrıca, tekrarlanan silah kaçakçılığı suçlarına için daha ağır cezalar getirilmesi konusunda yasama organlarıyla ortak çalışma yürütüyor.

Chicago’daki şiddet olayları kentin özellikle güney ve batı bölgelerinde yoğun yaşanıyor.  



İlgili Konular ABD saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Kazakistan'da apartman çöktü 9 ölü
Kazakistan'da apartman çöktü: 9 ölü

Kazakistan Karaganda eyaletinde kısmen çöken apartmanda 9 kişi öldü
Meksikalılar zamdan önce benzin istasyonlarını boşalttı
Meksikalılar zamdan önce benzin istasyonlarını boşalttı

Meksikalılar yeni yılda yapılacağı açıklanan benzin fiyatlarındaki artışı protesto etti, zamdan önce benzin depolamak isteyenler yüzünden bazı istasyonlarda benzin kalmadı
AGİT'te yeni dönem başkanı Avusturya
AGİT'te yeni dönem başkanı Avusturya

Avusturya AGİT'in dönem başkanlığını Almanya'dan devraldı. Başkanlık görevini ülkenin Dışişleri Bakanı yürütecek
Chicago'nun cinayet bilançosu 2016'da da arttı
Chicago'nun cinayet bilançosu 2016'da da arttı

ABD'de suç oranlarının en yüksek olduğu yeri olan Chicago'da 2016'da 3 bin 550 saldırıda 762 kişi öldü
Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili öldürüldü
Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili öldürüldü

Bangladeş'te iktidar partisine mensup bir milletvekili evinde öldürüldü
Filistin destekçisi başpiskopos öldü
Filistin destekçisi başpiskopos öldü

1974'te Filistin'e silah soktuğu iddiasıyla İsrail tarafından tutuklanan Başpisopos Capucci vefat etti
BM'de yeni dönem
BM'de yeni dönem

Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı
Musul'da 2 5 ayda 145 bin kişi evini terk etti
Musul'da 2,5 ayda 145 bin kişi evini terk etti

Musul'da DEAş operasyonundan sonra evini terk edenlerin sayısı 145 bin kişiyi buldu
Ruhani Terör virüsü yok edilmeli
Ruhani: Terör virüsü yok edilmeli

Ruhani, terörün ortadan kaldırılmaması halinde bir virüs gibi herkesi müptela edeceğini söyledi
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmengaz, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kesti
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi
PYD ile FETÖ Türk-Amerikan ilişkilerini 2016'da çıkmaza soktu
PYD ile FETÖ, Türk-Amerikan ilişkilerini 2016'da çıkmaza soktu

ABD'de Obama yönetiminin Suriye'de PYD/PKK'ya destek vermesi ve Gülen'in iade sürecini "ağırdan alması", Türk-Amerikan ilişkileri açısından 2016'yı son dönemin en çalkantılı yılı haline getirdi
İsrail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek
İsrail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek

İsrail, Hamas'a mensup olup İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyeceğini açıkladı.
Gazze'de dokuz cami imar edildi
Gazze'de dokuz cami imar edildi

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan 9 caminin imarını tamamladı
İsrail'den yeni gözaltılar
İsrail'den yeni gözaltılar

İşgal güçleri bir karargaha ateş açtıkları iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı
Çin'den Ortaköy saldırısına kınama
Çin'den Ortaköy saldırısına kınama

Çin, Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı kınayarak Türkiye ve uluslararası toplumla çalışmayı istediğini vurguladı

Haberler

Chicago’da silahlı saldırılar: 9 ölü 26 yaralı
Chicago da silahlı saldırılar 9 ölü 26 yaralı

ABD’de Şükran Günü kutlamalarında saldırı
ABD de Şükran Günü kutlamalarında saldırı

ABD'de havalimanında silahlı saldırı
ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'deki saldırının zanlısı Türk suçlamaları kabul etti
ABD'deki saldırının zanlısı Türk suçlamaları kabul etti

ABD'de saldırı zanlısı Türk beş suçtan yargılanacak
ABD'de saldırı zanlısı Türk beş suçtan yargılanacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 