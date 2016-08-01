AGÄ°T'te yeni dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Avusturya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avusturya, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1 Ocak itibarÄ±yla Almanya'dan devraldÄ±.
Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e'nin Avusturya'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya dayanarak verdiÄŸi habere gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve yeni AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Sebastian Kurz'un Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda temaslarda bulunacaÄŸÄ± kaydedildi. Kurz'un 3 ve 4 Ocak'ta Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki liman kenti Mariupol civarÄ±nda durum tespiti yapacaÄŸÄ± bildirildi.
Kurz, Viyana'nÄ±n doÄŸu ve batÄ± arasÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revini gÃ¼ven arttÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler iÃ§in kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kurz AGÄ°T'in Ã¶neminin 'at gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼' ile dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin arttÄ±ÄŸÄ± ÅŸu anki gibi zor dÃ¶nemlerde daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya'nÄ±n bu yÄ±lki dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hedefleri arasÄ±nda mevcut Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak, devletler arasÄ±ndaki gÃ¼veni geri kazanmak yer alÄ±yor.
AGÄ°T 57 Ã¼ye Ã¼lkeden oluÅŸuyor.Â
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Avusturya AGÄ°T'in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Almanya'dan devraldÄ±. BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± yÃ¼rÃ¼tecek
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Ã‡in, OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istediÄŸini vurguladÄ±