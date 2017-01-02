09:11, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± baÅŸlÄ±yor





TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurusu bugÃ¼n TÃ¼rkiye genelinde baÅŸlÄ±yor. VatandaÅŸlar, online randevu sistemiyle NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ dairelerinde sÄ±ra beklemeden kimlik kartÄ± baÅŸvurusu yapabilirken, iÅŸlem iÃ§in gerekli tÃ¼m detaylarÄ± "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresinde Ã¶ÄŸrenebilecek. Kimliklerin Ã¼cretleri ile ilgili bilgi verilen aÃ§Ä±klamada, "Kanuni bildirim sÃ¼resi dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸum nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 16 TL, deÄŸiÅŸtirme nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 16 TL ve kayÄ±p nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 32 TL'dir." denildi. Mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±nÄ±n yerine kullanÄ±lacak yeni kimlik kartlarÄ±nÄ±n kullanÄ±m Ã¶mrÃ¼ ise 10 yÄ±llÄ±k.Â

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