Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurusu bugÃ¼n TÃ¼rkiye genelinde baÅŸlÄ±yor. VatandaÅŸlar, online randevu sistemiyle NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ dairelerinde sÄ±ra beklemeden kimlik kartÄ± baÅŸvurusu yapabilirken, iÅŸlem iÃ§in gerekli tÃ¼m detaylarÄ± "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresinde Ã¶ÄŸrenebilecek.
Kimliklerin Ã¼cretleri ile ilgili bilgi verilen aÃ§Ä±klamada, "Kanuni bildirim sÃ¼resi dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸum nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 16 TL, deÄŸiÅŸtirme nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 16 TL ve kayÄ±p nedeniyle dÃ¼zenlenen kimlik kartÄ± iÃ§in 32 TL'dir." denildi.
Mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±nÄ±n yerine kullanÄ±lacak yeni kimlik kartlarÄ±nÄ±n kullanÄ±m Ã¶mrÃ¼ ise 10 yÄ±llÄ±k.Â
YargÄ± alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan â€˜Adli Veri BankasÄ± Projesiâ€™ hayata geÃ§ti.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi
TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±
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DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar Ä°lÃ§esi'nde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne akÅŸam saatlerinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmazken kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
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Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± iletti.
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