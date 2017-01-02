09:26, 02 Ocak 2017 Pazartesi

MeksikalÄ±lar zamdan Ã¶nce benzin istasyonlarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±





MeksikalÄ±lar yeni yÄ±lda yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan benzin fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ± protesto etti, zamdan Ã¶nce benzin depolamak isteyenler yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± istasyonlarda benzin kalmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Benzin fiyatlarÄ±ndaki hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸi protesto etmek iÃ§in yÃ¼zlerce MeksikalÄ± Mexico City'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi. GeÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni yÄ±ldan itibaren benzin fiyatÄ±nÄ±n litre baÅŸÄ±na 0,88 dolara kadar yÃ¼kselebileceÄŸini bildiren BaÅŸkan Enrique Pena Nieto'yu kÄ±nayan topluluk dizelin yÃ¼zde 16,5 oranÄ±nda artarak 0,83 dolara yÃ¼kseleceÄŸi gÃ¶steren iÅŸaretler olduÄŸunu sÃ¶yledi. GÃ¶stericilerden Dulce Maria Coeta "AÃ§Ä±klamalardan sonra nasÄ±l benzin alabileceÄŸimizi bilmiyorum" dedi. "AslÄ±nda ÅŸu andaki asgari Ã¼cret bakkaliye satÄ±n almak iÃ§in bile yeterli deÄŸil, ÅŸimdi daha da kÃ¶tÃ¼ olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. MeksikalÄ±lar, fiyat artÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce araÃ§larÄ±na benzin depolamak iÃ§in geÃ§en hafta benzin istasyonlarÄ±na akÄ±n etti. Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kan haberlerde, bazÄ± istasyonlarda yakÄ±tÄ±n tÃ¼kendiÄŸi bildirildi. Â

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