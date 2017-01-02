09:35, 02 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼rk ve Rus jetleri DEAÅž hedeflerini imha etti



Foto: ArÅŸiv

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam edenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'deki DEAÅž'a yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda silah mevzisi, barÄ±nma ve karargahÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 hedef imha edildi.Â RUSYA HAVA UNSURLARINCA DEAÅž HEDEFLERÄ° VURULDU Ã–te yandan, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmede,Â Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca El Bab'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dayr Kak bÃ¶lgesinde bulunan DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi.

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