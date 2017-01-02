Kazakistan'da apartman Ã§Ã¶ktÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'Ä±n Karaganda eyaletinde 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n kÄ±smen Ã§Ã¶kmesi sonucu 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Kazakistan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Durumlar Komitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gece Åžahan kasabasÄ±ndaki 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n kÄ±smen Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 3'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸinin cesedinin bulunduÄŸu kaydedildi.
Enkaz altÄ±ndan bir kiÅŸi yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.
Karaganda Valisi Nurmuhambet Abdibekov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, binanÄ±n Ä±sÄ±tma kazanÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.
Kazakistan Karaganda eyaletinde kÄ±smen Ã§Ã¶ken apartmanda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
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