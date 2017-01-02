DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:06, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Orta Asya
09:44, 02 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Kazakistan'da apartman Ã§Ã¶ktÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼
Kazakistan'da apartman Ã§Ã¶ktÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼

Kazakistan Karaganda eyaletinde kÄ±smen Ã§Ã¶ken apartmanda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n Karaganda eyaletinde 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n kÄ±smen Ã§Ã¶kmesi sonucu 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Kazakistan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Durumlar Komitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gece Åžahan kasabasÄ±ndaki 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n kÄ±smen Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 3'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸinin cesedinin bulunduÄŸu kaydedildi.

Enkaz altÄ±ndan bir kiÅŸi yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.

Karaganda Valisi Nurmuhambet Abdibekov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, binanÄ±n Ä±sÄ±tma kazanÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.



Ä°lgili Konular Kazakistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Orta Asya Haberleri
Kazakistan'da apartman Ã§Ã¶ktÃ¼ 9 Ã¶lÃ¼
Kazakistan'da apartman Ã§Ã¶ktÃ¼: 9 Ã¶lÃ¼

Kazakistan Karaganda eyaletinde kÄ±smen Ã§Ã¶ken apartmanda 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
MeksikalÄ±lar zamdan Ã¶nce benzin istasyonlarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±
MeksikalÄ±lar zamdan Ã¶nce benzin istasyonlarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±

MeksikalÄ±lar yeni yÄ±lda yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan benzin fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ± protesto etti, zamdan Ã¶nce benzin depolamak isteyenler yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± istasyonlarda benzin kalmadÄ±
AGÄ°T'te yeni dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Avusturya
AGÄ°T'te yeni dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Avusturya

Avusturya AGÄ°T'in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Almanya'dan devraldÄ±. BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± yÃ¼rÃ¼tecek
Chicago'nun cinayet bilanÃ§osu 2016'da da arttÄ±
Chicago'nun cinayet bilanÃ§osu 2016'da da arttÄ±

ABD'de suÃ§ oranlarÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu yeri olan Chicago'da 2016'da 3 bin 550 saldÄ±rÄ±da 762 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BangladeÅŸ'te iktidar partisi milletvekili Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BangladeÅŸ'te iktidar partisi milletvekili Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BangladeÅŸ'te iktidar partisine mensup bir milletvekili evinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin destekÃ§isi baÅŸpiskopos Ã¶ldÃ¼
Filistin destekÃ§isi baÅŸpiskopos Ã¶ldÃ¼

1974'te Filistin'e silah soktuÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail tarafÄ±ndan tutuklanan BaÅŸpisopos Capucci vefat etti
BM'de yeni dÃ¶nem
BM'de yeni dÃ¶nem

Antonio Guterres, BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±
Musul'da 2 5 ayda 145 bin kiÅŸi evini terk etti
Musul'da 2,5 ayda 145 bin kiÅŸi evini terk etti

Musul'da DEAÅŸ operasyonundan sonra evini terk edenlerin sayÄ±sÄ± 145 bin kiÅŸiyi buldu
Ruhani TerÃ¶r virÃ¼sÃ¼ yok edilmeli
Ruhani: TerÃ¶r virÃ¼sÃ¼ yok edilmeli

Ruhani, terÃ¶rÃ¼n ortadan kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± halinde bir virÃ¼s gibi herkesi mÃ¼ptela edeceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkmenistan Ä°ran'a doÄŸalgazÄ± kesti
TÃ¼rkmenistan Ä°ran'a doÄŸalgazÄ± kesti

TÃ¼rkmengaz, Ä°ran'a gÃ¶nderdiÄŸi gazÄ± bugÃ¼n sabah itibariyle kesti
Afganistan'da camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Afganistan'da camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Herat vilayetinde Hazara Åžiilerinin gittiÄŸi camiye bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
PYD ile FETÃ– TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerini 2016'da Ã§Ä±kmaza soktu
PYD ile FETÃ–, TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerini 2016'da Ã§Ä±kmaza soktu

ABD'de Obama yÃ¶netiminin Suriye'de PYD/PKK'ya destek vermesi ve GÃ¼len'in iade sÃ¼recini "aÄŸÄ±rdan almasÄ±", TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan 2016'yÄ± son dÃ¶nemin en Ã§alkantÄ±lÄ± yÄ±lÄ± haline getirdi
Ä°srail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek
Ä°srail Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyecek

Ä°srail, Hamas'a mensup olup Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Gazze'de dokuz cami imar edildi
Gazze'de dokuz cami imar edildi

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi son saldÄ±rÄ±larda yÄ±kÄ±lan 9 caminin imarÄ±nÄ± tamamladÄ±
Ä°srail'den yeni gÃ¶zaltÄ±lar
Ä°srail'den yeni gÃ¶zaltÄ±lar

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir karargaha ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ã‡in'den OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama
Ã‡in'den OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

Ã‡in, OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± toplumla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istediÄŸini vurguladÄ±

Haberler

Kazak Ä°stihbaratÄ±nÄ±n eski ÅŸefi tutuklandÄ±
Kazak Ä°stihbaratÄ±nÄ±n eski ÅŸefi tutuklandÄ±

Kazakistan uluslararasÄ± sorunlara arabuluculukta iddialÄ±
Kazakistan uluslararasÄ± sorunlara arabuluculukta iddialÄ±

"TÃ¼rkiye ÅžÄ°Ã– Ã¼yeliÄŸine baÅŸvurmadÄ±"
quot TÃ¼rkiye ÅžÄ°Ã– Ã¼yeliÄŸine baÅŸvurmadÄ± quot

Kazakistanâ€™da arazi reformu onaylandÄ±
Kazakistan da arazi reformu onaylandÄ±

Kazakistanâ€™da 'gÃ¼venlik' operasyonu
Kazakistan da 'gÃ¼venlik' operasyonu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 