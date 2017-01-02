09:57, 02 Ocak 2017 Pazartesi

'Adli Google' aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yargÄ± alanÄ±nda yapÄ±lan ve yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan 'Adli Veri BankasÄ± Projesi' hayata geÃ§ti.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ tarafÄ±ndan 'Adli Google' olarak nitelendirilen yeni sistem sayesinde tÃ¼rlerine gÃ¶re, en Ã§ok suÃ§un hangi ilde, hangi ilÃ§ede, hangi mahallede, hangi sokakta, hangi gÃ¼n, hangi saatte iÅŸlendiÄŸi ve maktulÃ¼n cinsiyeti, eÄŸitim durumu, mesleÄŸi, yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ± gibi bilgilere ulaÅŸÄ±labilinecek.

'ADLÄ° GOOGLE' AÃ‡ILDI

Bakan BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla hayata geÃ§irilen Adli Veri BankasÄ± Projesi, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Bilgi Ä°ÅŸlem ve EÄŸitim Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

Adli Veri BankasÄ± Projesi ilk etapta hukuk, ceza mahkemeleri, cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ± ve denetimli serbestlik, icra, idari yargÄ±, personel ve adli tÄ±p modÃ¼lleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

DOÄžRU VERÄ°, DOÄžRU Ä°STATÄ°STÄ°K

Adli Veri BankasÄ± projesinde, veri havuzuna giriÅŸler, adliyelerde var olan UYAP ekranlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla zabÄ±t katipleri tarafÄ±ndan girilecek. Adli Veri BankasÄ±, bu yapÄ± Ã¼zerinde kurularak, doÄŸru ve zamanÄ±nda girilmiÅŸ olan verilerin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ±n da doÄŸru olmasÄ± ilkesinden hareketle, bu Ã§Ä±ktÄ±larÄ±n uzman sistemler tarafÄ±ndan veri tabanÄ±ndan Ã§ekilerek, istatistik Ã¼retilmek Ã¼zere ilgili birimlere verilecek. Havuzda toplanacak veriler, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce incelenecek. DoÄŸru veri-doÄŸru istatistik-doÄŸru analiz Ã¼Ã§geninde hareket eden sistem, TÃ¼rkiye'nin adalet politikalarÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesine ve suÃ§un Ã¶nlenmesi iÃ§in gerekli tedbirlerin Ã¶nceden alÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak.

SUÃ‡ TOMOGRAFÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKECEK

TÃ¼rkiyeâ€™de suÃ§larÄ±n tomografisini Ã§ekecek sistem, deÄŸiÅŸik parametrelere gÃ¶re doÄŸru ve tutarlÄ± bilgilere dayalÄ± olarak alÄ±nan raporlarÄ±n yorumlanmasÄ±yla isabetli kararlar verilmesine imkan verecek.

TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶rneÄŸin hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan aÃ§Ä±lan davalarÄ±n sayÄ±sÄ±, sonuÃ§larÄ±; bu davalarÄ±n en Ã§ok hangi ilde aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, hangi kurumda veya kuruluÅŸta bu suÃ§larÄ±n iÅŸlendiÄŸi; Ã§ocuk suÃ§lularÄ±n sayÄ±sÄ±, en Ã§ok hangi suÃ§larÄ± iÅŸledikleri, TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lgelerine gÃ¶re bu suÃ§larÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin istatistikler alÄ±nabilecek ve bunlarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yorumlanmasÄ±yla doÄŸru politikalar geliÅŸtirilebilinecek.

HAKÄ°M SAVCI PERFORMANSI Ä°ZLENECEK

Proje ile hakim ve savcÄ±larÄ±n hatta Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personelinin performansÄ± da Ã¶lÃ§Ã¼lebilecek. Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde, aylarca sÃ¼ren yazÄ±ÅŸmalar ve toplanabilen istatistik verileri, sistem Ã¼zerinden otomatik olarak Ã§ok kÄ±sa sÃ¼relerde alÄ±nmasÄ±yla hangi personelin, hangi dosya Ã¼zerinde, hangi iÅŸlemi yaptÄ±ÄŸÄ± ya da doÄŸru yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lacak. Bu kapsamda, hatalÄ± gerÃ§ekleÅŸen adli iÅŸlemlerin dÃ¼zeltilmesi imkanÄ± da doÄŸacak. KullanÄ±cÄ± hatalarÄ±nÄ±n en aza indirilmesi amacÄ±yla teknik Ã¶nlemler ve verileri sisteme girecek personelle ilgili eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.

KÄ°MLER YARARLANABÄ°LÄ°R?

Adli Veri BankasÄ± projesinde, veri ambarÄ±nda biriken veriler, istenildiÄŸinde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, gazeteciler, akademisyenler ve vatandaÅŸlarla paylaÅŸÄ±lacak.