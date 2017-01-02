10:01, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°ÅŸte OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±na ait en net fotoÄŸraf





OrtakÃ¶y'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiye ait polisin elindeki en net fotoÄŸraf basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DHA'da yer alan habere gÃ¶re, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiye ait polisin elindeki en net fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kaÃ§an saldÄ±rganÄ±n gÃ¼venlik kameralarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden elde ettiÄŸi fotoÄŸrafÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini tespit etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â

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