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12:53, 02 Ocak 2017 Pazartesi
Amerika
10:05, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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Rus Diplomatlar Washington'u terk etti
Rus Diplomatlar Washington'u terk etti

Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Amerika yÃ¶netimi tarafÄ±ndan ABD'den gÃ¶nderilen Rus diplomatlarÄ±n Washington'u terk ettiklerini bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Amerika yÃ¶netimi tarafÄ±ndan ABD'den gÃ¶nderilen Rus diplomatlarÄ±n Washington'u terk ettiklerini bildirdi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin BasÄ±n Servisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Rus diplomatlarÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§ak Washington'dan kalktÄ±. Herkes Ã¼lkesine geri dÃ¶nÃ¼yor" denildi.

GeÃ§tiÄŸimiz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama Ä°daresi, seÃ§imlere mÃ¼dahale edilmesi ve Rusya'da Ã§alÄ±ÅŸan AmerikalÄ± diplomatlara baskÄ± yapÄ±lmasÄ± sebebiyle 9 Rus kuruluÅŸu, ÅŸirketi ve vatandaÅŸlara yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±. AynÄ± zamanda 35 Rus diplomatÄ±n ABD'den gÃ¶nderilmesine karar verildi.



Ä°lgili Konular Rusya ABD
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