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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:53, 02 Ocak 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
10:12, 02 Ocak 2017 Pazartesi

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AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ± baÅŸlÄ±yor
AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ± baÅŸlÄ±yor

AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±nav giriÅŸ yerleri yarÄ±n (3 Ocak 2017) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu, AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in ilk dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± yaklaÅŸÄ±yor.

AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde eÄŸitimine devam eden Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± yaklaÅŸÄ±yor. Adaylar, sÄ±nav giriÅŸ yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden Ã¶ÄŸrenebilecekler. AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±nav giriÅŸ yerleri yarÄ±n (3 Ocak 2017) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak.

AÃ–L SINAVI NE ZAMAN?

AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ilk dÃ¶nem sÄ±navÄ± 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ± 30 Ocak 2017 tarihinde aÃ§Ä±klanacak.

AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ise 8 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.

AÃ‡IK Ã–ÄžRETÄ°M LÄ°SESÄ°'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet ÅžartlarÄ±.

* Ã–ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ toplam dÃ¶nemin en az 8 veya Ã¼zeri olmasÄ±,
* Toplam kazanÄ±lan kredinin en az 192 veya Ã¼zeri olmasÄ±,
* Ortak derslerin tamamÄ±nÄ± baÅŸarmasÄ± veya muaf olmasÄ±, Dil ve AnlatÄ±m dersinden muafiyet olmamasÄ± nedeniyle mutlaka baÅŸarÄ±lmasÄ±,
* AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesinde en az bir dÃ¶nem sÄ±nava girmiÅŸ olmasÄ±,

Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mezuniyet kredileri seÃ§ilen alana gÃ¶re farklÄ±dÄ±r.

3 Ä°LDE AÃ‡IKÃ–ÄžRETÄ°M LÄ°SESÄ° SINAVLARI'NA KAR ENGELÄ°

BÃ¶lgede etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ± iptal edildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KÄ±yasettin KÄ±rekin, Van ve ilÃ§elerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ±'nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal edildiÄŸini bildirdi.

Bitlis Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Emin Korkmaz da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± il genelinde sÄ±nav iptal kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±nav tarihinin bakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirleneceÄŸini ifade etti.

Hakkari ve ilÃ§elerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ±'nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.

YÃ¼ksekova KaymakamÄ± Ä°brahim Ã‡enet, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lise SÄ±navlarÄ±'nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.

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