AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu, AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in ilk dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± yaklaÅŸÄ±yor.
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde eÄŸitimine devam eden Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± yaklaÅŸÄ±yor. Adaylar, sÄ±nav giriÅŸ yerlerini MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresinden Ã¶ÄŸrenebilecekler. AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±nav giriÅŸ yerleri yarÄ±n (3 Ocak 2017) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak.
AÃ–L SINAVI NE ZAMAN?
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ilk dÃ¶nem sÄ±navÄ± 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ± 30 Ocak 2017 tarihinde aÃ§Ä±klanacak.
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu 1. dÃ¶nem sÄ±navÄ± ise 8 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.
AÃ‡IK Ã–ÄžRETÄ°M LÄ°SESÄ°'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet ÅžartlarÄ±.
* Ã–ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ toplam dÃ¶nemin en az 8 veya Ã¼zeri olmasÄ±,
* Toplam kazanÄ±lan kredinin en az 192 veya Ã¼zeri olmasÄ±,
* Ortak derslerin tamamÄ±nÄ± baÅŸarmasÄ± veya muaf olmasÄ±, Dil ve AnlatÄ±m dersinden muafiyet olmamasÄ± nedeniyle mutlaka baÅŸarÄ±lmasÄ±,
* AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesinde en az bir dÃ¶nem sÄ±nava girmiÅŸ olmasÄ±,
Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mezuniyet kredileri seÃ§ilen alana gÃ¶re farklÄ±dÄ±r.
3 Ä°LDE AÃ‡IKÃ–ÄžRETÄ°M LÄ°SESÄ° SINAVLARI'NA KAR ENGELÄ°
BÃ¶lgede etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ± iptal edildi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KÄ±yasettin KÄ±rekin, Van ve ilÃ§elerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ±'nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal edildiÄŸini bildirdi.
Bitlis Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Emin Korkmaz da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± il genelinde sÄ±nav iptal kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±nav tarihinin bakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirleneceÄŸini ifade etti.
Hakkari ve ilÃ§elerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesi SÄ±navlarÄ±'nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.
YÃ¼ksekova KaymakamÄ± Ä°brahim Ã‡enet, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lise SÄ±navlarÄ±'nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.
Â
Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Muradiye ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±, operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Son bir hafta iÃ§erisinde 147 kiÅŸi DEAÅž gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 25 kiÅŸi tutuklandÄ±
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±, 902'si ise hala gÃ¶zaltÄ±nda
Yurt iÃ§indeki kaloriferli konutlarda aylÄ±k kira bedeli metrekare baÅŸÄ±na 3,73 lira olacak
Reuters, "OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DAEÅž Ã¼stlendi" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼
PKK operasyonlarÄ±nda 342 kiÅŸi, DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 147 kiÅŸi, FETÃ– operasyonunda 475 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°lk defa bu yÄ±l hac baÅŸvurusu yapacak adaylarÄ±n, hac Ã¶n Ã¶deme ve kesin kayÄ±t ile umre tahsilat iÅŸlemlerini PTT ÅŸubelerinden gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi bildirildi.
Sivas'ta Ã¶zel yurtta kalan 68 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z, doÄŸalgazdan zehirlendi
AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±nav giriÅŸ yerleri yarÄ±n (3 Ocak 2017) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak.
OrtakÃ¶y'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiye ait polisin elindeki en net fotoÄŸraf basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±
YargÄ± alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan â€˜Adli Veri BankasÄ± Projesiâ€™ hayata geÃ§ti.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi
TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±