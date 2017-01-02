10:29, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ã‡inâ€™de hava kirliliÄŸi ulaÅŸÄ±mÄ± felÃ§ etti





Ã‡in'de hava kirliliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi sonucu 309 uÃ§uÅŸ iptal edildi, otoyollar geÃ§ici olarak ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlÄ± parÃ§acÄ±k miktarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en PM 2,5 oranÄ±, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ "Ã¼st sÄ±nÄ±r"Â olarak kabul ettiÄŸi 25 eÅŸik deÄŸerinin en az 6 katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Hava kirliliÄŸinin yoÄŸunluÄŸu nedeniyle kentte 3 gÃ¼n sÃ¼reyle turuncu alarm verildi. 19 UÃ‡AK ZORUNLU Ä°NÄ°Åž YAPTI, OTOYOLLAR ULAÅžIMA KAPATILDI YoÄŸun kirliliÄŸin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi sonucu 309 uÃ§uÅŸ iptal edildi, 19 uÃ§ak da Ã§evre kentlerdeki havalimanlarÄ±na zorunlu iniÅŸ yaptÄ±. AyrÄ±ca yerel yetkililer, otoyollarÄ±n da geÃ§ici olarak ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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