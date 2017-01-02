Guterres'in ilk icraati Hint casusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belucistan'da tutuklanan Kulbhushan Jadhav isimli casus hakkında delillerin bulunduğu dosya bugün BM'nin ilk çalışma günüde yeni Genel Sekreter Portekizli Antonio Guterres tarafından incelemeye alınacak.
Birleşmiş Milletler Pakistan'ın daimi temsilcisi Dr Maleeha Lodhi tarafından teslim edilecek olan dosyalar New York'taki BM ofisinde biraraya gelecek.
Jadhav'ın yıkıcı faaliyetlere karıştığına dair kanıtların sunumunun gecikmesi Pakistan'da çok fazla eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilere cevap veren Dışişleri Danışmanı Sartaj Aziz 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada "yetersiz malzeme" nin dosyanın sonuçlandırılmasını ertelediğini söylemişti.
Yetkililer Cuma günü "gerekli ilave bilgiler" sonrasında delillerden oluşan dosyanın şu anda kullanıma sunulduğunu ve dosyanın tamamlandığını söyledi.
Geçtiğimiz ay gerçekleşen denizaltı olayı, bölgede deniz güvenliği ve istikrarını teşvik etmek ve Gwadar'dan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru altında nakliye faaliyeti başlatmak için dördüncü Pak-Çin ortak tatbikatının yapıldığı dönem ile çakıştı.
Pakistan hükümeti, tutuklandığı açıklamasının ardından Jadhav'ın itiraflarını içeren bir video yayınlamıştı. Pakistan Ordusu Bilgilendirme Merkezi ISPR tarafından yayınlanan videoda Jadhav, Belucistan'daki ayrılıkçıları destekleyerek Pakistan'da huzursuzluk çıkardığını itiraf ediyordu.
Jadhav videoda Hindistan'ın RAW kısaltması ile bilinen dış istihbarat servisi adına çalıştığını, bu servis adına Belucistan ve Karaçi'de operasyonlar yürüttüğünü açıklıyor.
Jadhav “RAW, Pakistan içerisindeki Beluç özgürlük hareketi ile ilgili bazı faaliyetlerde bulunmaktadır” açıklaması yaparak, 2013 yılında RAW tarafından kiralandığını söylemiş ve “o zamandan bu yana RAW adına Belucistan ve Karaçi'de operasyonlar yürütüyor ve Karaçi'de istikrarı bozmak için çalışmalar yürütüyordum” demişti.
Hindistan tarafı ise Jadhav'ın Hindistan vatandaşı olduğunu doğrularken artık donanmada görevli olmadığını kendisine erken emeklilik verildiğini açıklamıştı.
ALMANYA: JADHAV'I TALİBAN YAKALAYIP PAKİSTAN'A SATTI
Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de görev yapmış olan Alman diplomat Gunter Mulack, Pakistan'ın Karaçi kentinde açıklamalarda bulunarak, Hindistan donanması askerlerinden Kulbhuşan Jadhav'ın Taliban tarafından kaçırılarak Pakistan istihbaratına satıldığını iddia etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşme yapmak için Bağdat’a gitti
Bağdat'ta Sadr City'de araçla yapılan bombalı saldırıda en az 33 kişi öldü
Yemen'de geçici başkent Aden'deki santrallere yakıt temin edilmediği takdirde kentin elektriği tamamen kesilecek
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan işkencenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hükümet görüntüleri soruşturacağını açıkladı
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleriNde hükümetin Başmüzakerecisi Restrepo, müzakerelerin başlaması için örgütün, elindeki eski Kongre üyesi Odin Sanchez'i serbest bırakması gerektiğini söyledi
Burundi'de Su ve Çevre Bakanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Çin'de hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, otoyollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Birleşmiş Milletler 9.Genel Sekreteri Portekizli Antonio Guterres, Pakistan tarafından ülkede yıkıcı faaliyet yapmakla suçlanan Hint casusunun dosyasını bugün görüşmeye açacak
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Amerika yönetimi tarafından ABD'den gönderilen Rus diplomatların Washington'u terk ettiklerini bildirdi.
Kazakistan Karaganda eyaletinde kısmen çöken apartmanda 9 kişi öldü
Meksikalılar yeni yılda yapılacağı açıklanan benzin fiyatlarındaki artışı protesto etti, zamdan önce benzin depolamak isteyenler yüzünden bazı istasyonlarda benzin kalmadı
Avusturya AGİT'in dönem başkanlığını Almanya'dan devraldı. Başkanlık görevini ülkenin Dışişleri Bakanı yürütecek
ABD'de suç oranlarının en yüksek olduğu yeri olan Chicago'da 2016'da 3 bin 550 saldırıda 762 kişi öldü
Bangladeş'te iktidar partisine mensup bir milletvekili evinde öldürüldü
1974'te Filistin'e silah soktuğu iddiasıyla İsrail tarafından tutuklanan Başpisopos Capucci vefat etti