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Guterres'in ilk icraati Hint casusu
Guterres'in ilk icraati Hint casusu

Birleşmiş Milletler 9.Genel Sekreteri Portekizli Antonio Guterres, Pakistan tarafından ülkede yıkıcı faaliyet yapmakla suçlanan Hint casusunun dosyasını bugün görüşmeye açacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belucistan'da tutuklanan Kulbhushan Jadhav isimli casus hakkında delillerin bulunduğu dosya bugün BM'nin ilk çalışma günüde yeni Genel Sekreter Portekizli Antonio Guterres tarafından incelemeye alınacak.

Birleşmiş Milletler Pakistan'ın daimi temsilcisi Dr Maleeha Lodhi tarafından teslim edilecek olan dosyalar New York'taki BM ofisinde biraraya gelecek.

Jadhav'ın yıkıcı faaliyetlere karıştığına dair kanıtların sunumunun gecikmesi Pakistan'da çok fazla eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilere cevap veren Dışişleri Danışmanı Sartaj Aziz 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada "yetersiz malzeme" nin dosyanın sonuçlandırılmasını ertelediğini söylemişti.

Yetkililer Cuma günü "gerekli ilave bilgiler" sonrasında delillerden oluşan dosyanın şu anda kullanıma sunulduğunu ve dosyanın tamamlandığını söyledi.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen denizaltı olayı, bölgede deniz güvenliği ve istikrarını teşvik etmek ve Gwadar'dan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru altında nakliye faaliyeti başlatmak için dördüncü Pak-Çin ortak tatbikatının yapıldığı dönem ile çakıştı.

Pakistan hükümeti, tutuklandığı açıklamasının ardından Jadhav'ın itiraflarını içeren bir video yayınlamıştı. Pakistan Ordusu Bilgilendirme Merkezi ISPR tarafından yayınlanan videoda Jadhav, Belucistan'daki ayrılıkçıları destekleyerek Pakistan'da huzursuzluk çıkardığını itiraf ediyordu.

Jadhav videoda Hindistan'ın RAW kısaltması ile bilinen dış istihbarat servisi adına çalıştığını, bu servis adına Belucistan ve Karaçi'de operasyonlar yürüttüğünü açıklıyor.

Jadhav “RAW, Pakistan içerisindeki Beluç özgürlük hareketi ile ilgili bazı faaliyetlerde bulunmaktadır” açıklaması yaparak, 2013 yılında RAW tarafından kiralandığını söylemiş ve “o zamandan bu yana RAW adına Belucistan ve Karaçi'de operasyonlar yürütüyor ve Karaçi'de istikrarı bozmak için çalışmalar yürütüyordum” demişti.

Hindistan tarafı ise Jadhav'ın Hindistan vatandaşı olduğunu doğrularken artık donanmada görevli olmadığını kendisine erken emeklilik verildiğini açıklamıştı.

ALMANYA: JADHAV'I TALİBAN YAKALAYIP PAKİSTAN'A SATTI

Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de görev yapmış olan Alman diplomat Gunter Mulack, Pakistan'ın Karaçi kentinde açıklamalarda bulunarak, Hindistan donanması askerlerinden Kulbhuşan Jadhav'ın Taliban tarafından kaçırılarak Pakistan istihbaratına satıldığını iddia etmişti.



İlgili Konular jadhav Pakistan Hindistan BM
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