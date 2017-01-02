10:41, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ãœniversiteli kÄ±zlar doÄŸalgazdan zehirlendi





Sivas'ta Ã¶zel yurtta kalan 68 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z, doÄŸalgazdan zehirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sivas'ta Ã¶zel yurtta kalan 68 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, doÄŸalgazdan zehirlenerek hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Halil RÄ±fat PaÅŸa Mahallesi'ndeki Ã¶zel yurtta kalan 68 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, sabaha karÅŸÄ±Â rahatsÄ±zlandÄ±. Ã–ÄŸrenciler, baÅŸ dÃ¶nmesi ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerince Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama ile Numune Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DoÄŸalgazdan zehirlendikleri belirtilen Ã¶ÄŸrencilerden 39'unun Ã¼niversite, 29'unun da diÄŸer hastanedeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. Cumhuriyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alim YÄ±ldÄ±z ve BaÅŸhekim Prof. Dr. Ahmet YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸrencileri ziyaret ederek, durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. YÄ±lmaz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerin doÄŸalgaz zehirlenmesine baÄŸlÄ± olarak takiplerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Durumu ciddi olan Ã¶ÄŸrencimiz yok. 68 Ã¶ÄŸrencimizden 39'u Ã¼niversite hastanemizde tedavi gÃ¶rdÃ¼. Ã–ÄŸrencilerimizi birazdan taburcu edeceÄŸiz." dedi.

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