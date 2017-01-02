10:44, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Burundi Ã‡evre BakanÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼





Burundi'de Su ve Ã‡evre BakanÄ±, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi Ã‡evre BakanÄ± Emmanuel Niyonkuru uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis sÃ¶zcÃ¼lerinden Pierre NkurikiyeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Niyonkuru'nun, baÅŸkent Bujumbura'da Rohero Mahallesi'ndeki evine gittiÄŸi sÄ±rada dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Nkurikiye, saldÄ±rÄ± anÄ±nda bakanÄ±n yanÄ±nda bulunan kadÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Niyonkuru'nun ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek sorumlularÄ±n en kÄ±sa zamanda bulunup cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸine iliÅŸkin henÃ¼z bilgi verilmedi. Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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