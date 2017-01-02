10:56, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Hac iÅŸlem ve Ã¶demeleri PTT'den yapÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PTT'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacÄ±yla kurumlarla yapÄ±lan iÅŸ birliklerine bir yenisinin eklendiÄŸi belirtildi.

Bu kapsamda, kutsal topraklarÄ± ziyaret etmek isteyen hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n kayÄ±t ve tahsilat iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilmeleri iÃ§in PTT ÅŸubelerinin hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:

"Ãœlke genelinde en yaygÄ±n ve en bÃ¼yÃ¼k tahsilat merkezi olan PTT, hiÃ§bir bankanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± 42 ilÃ§e, 1048 belde, 99 kasaba, 220 kÃ¶y, 162 mahalle ve 2 mezra olmak Ã¼zere toplam 1563 yerleÅŸim yerinde vatandaÅŸlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacÄ± adaylarÄ± TÃ¼rkiye'nin her yerinden, evlerine en yakÄ±n mesafedeki PTT ÅŸubelerinden iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek. PTT ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ kapsamÄ±nda PTT ÅŸubelerinden hac Ã¶n Ã¶deme kayÄ±t, hac kesin kayÄ±t ve umre tahsilat iÅŸlemleri yapÄ±labilecek. Ä°lk defa 2017'de hac baÅŸvurusu yapacak adaylar Ã¶n kayÄ±t iÅŸlemleri iÃ§in Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ 20 TÃ¼rk LirasÄ± tutarÄ±ndaki Ã¼creti Ã¶deyecek. HacÄ± adaylarÄ±ndan bunun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ek Ã¼cret tahsil edilmeyecek. HacÄ± adaylarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki bÃ¼tÃ¼n PTT ÅŸubelerinden 6 Ocak 2017'ye kadar iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek."