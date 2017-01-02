Hac iÅŸlem ve Ã¶demeleri PTT'den yapÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PTT'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacÄ±yla kurumlarla yapÄ±lan iÅŸ birliklerine bir yenisinin eklendiÄŸi belirtildi.
Bu kapsamda, kutsal topraklarÄ± ziyaret etmek isteyen hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n kayÄ±t ve tahsilat iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilmeleri iÃ§in PTT ÅŸubelerinin hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:
"Ãœlke genelinde en yaygÄ±n ve en bÃ¼yÃ¼k tahsilat merkezi olan PTT, hiÃ§bir bankanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± 42 ilÃ§e, 1048 belde, 99 kasaba, 220 kÃ¶y, 162 mahalle ve 2 mezra olmak Ã¼zere toplam 1563 yerleÅŸim yerinde vatandaÅŸlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacÄ± adaylarÄ± TÃ¼rkiye'nin her yerinden, evlerine en yakÄ±n mesafedeki PTT ÅŸubelerinden iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek. PTT ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ kapsamÄ±nda PTT ÅŸubelerinden hac Ã¶n Ã¶deme kayÄ±t, hac kesin kayÄ±t ve umre tahsilat iÅŸlemleri yapÄ±labilecek. Ä°lk defa 2017'de hac baÅŸvurusu yapacak adaylar Ã¶n kayÄ±t iÅŸlemleri iÃ§in Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ 20 TÃ¼rk LirasÄ± tutarÄ±ndaki Ã¼creti Ã¶deyecek. HacÄ± adaylarÄ±ndan bunun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ek Ã¼cret tahsil edilmeyecek. HacÄ± adaylarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki bÃ¼tÃ¼n PTT ÅŸubelerinden 6 Ocak 2017'ye kadar iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek."
Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Muradiye ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±, operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Son bir hafta iÃ§erisinde 147 kiÅŸi DEAÅž gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 25 kiÅŸi tutuklandÄ±
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±, 902'si ise hala gÃ¶zaltÄ±nda
Yurt iÃ§indeki kaloriferli konutlarda aylÄ±k kira bedeli metrekare baÅŸÄ±na 3,73 lira olacak
Reuters, "OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DAEÅž Ã¼stlendi" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼
PKK operasyonlarÄ±nda 342 kiÅŸi, DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 147 kiÅŸi, FETÃ– operasyonunda 475 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°lk defa bu yÄ±l hac baÅŸvurusu yapacak adaylarÄ±n, hac Ã¶n Ã¶deme ve kesin kayÄ±t ile umre tahsilat iÅŸlemlerini PTT ÅŸubelerinden gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi bildirildi.
Sivas'ta Ã¶zel yurtta kalan 68 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z, doÄŸalgazdan zehirlendi
AÃ–L 1. dÃ¶nem sÄ±nav giriÅŸ yerleri yarÄ±n (3 Ocak 2017) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak.
OrtakÃ¶y'de, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde, bir gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiye ait polisin elindeki en net fotoÄŸraf basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±
YargÄ± alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarda ihtiyaÃ§ duyulan adli verilere 'tek tÄ±k'la ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan â€˜Adli Veri BankasÄ± Projesiâ€™ hayata geÃ§ti.
TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uÃ§aklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarÄ±nca Suriye'de DEAÅž'a ait hedefler imha edildi
TÃ¼rkiye genelinde Ã§ipli kimlik kartlarÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Mardin'den Mersin'e giden otobÃ¼sÃ¼n Gaziantep'te devrilmesi sonucu beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±