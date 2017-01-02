10:58, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinden rehine serbestisi istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin, isyancÄ± grup Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) ile yapÄ±lmasÄ± beklenen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeki BaÅŸmÃ¼zakerecisi Juan Camilo Restrepo, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± iÃ§in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, rehin tuttuÄŸu eski Kongre Ã¼yesi Odin Sanchezâ€™i mutlaka serbest bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Kolombiya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Restrepo, Sanchezâ€™in hayatta olduÄŸunu gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ELN tarafÄ±ndan yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± olumlu bir geliÅŸme olarak niteledi. "Åžimdi Sanchez'in evine saÄŸ salim geri getirilmesi gerekmektedir." diyen BaÅŸmÃ¼zakereci Restrepo, Sanchezâ€™in Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmasÄ±nÄ±n, 10 Ocakâ€™ta Ekvadorâ€™un baÅŸkenti Quitoâ€™da baÅŸlamasÄ± beklenen barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in mutlak bir gereklilik olduÄŸunu ifade etti.

Restrepo, daha Ã¶nce ELNâ€™nin ortaya koyduÄŸu, iki militanÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan affedilmesi ÅŸartÄ±nÄ±n da Sanchezâ€™in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini belirtti.

Sanchez, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n daha Ã¶nce kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ve 2 yÄ±l rehin tuttuÄŸu Choco eyaletinin eski yÃ¶neticisi olan kardeÅŸi Patrocinio Sanchez'in hastalanmasÄ± Ã¼zerine Ã¶rgÃ¼te teslim olmuÅŸ ve kardeÅŸinin serbest kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan ELN, geÃ§en yÄ±l 16 Martâ€™ta Guajira bÃ¶lgesinde kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸ adamÄ± Octavio Figueroaâ€™yÄ± 31 AralÄ±kâ€™ta serbest bÄ±raktÄ±. Ãœlke basÄ±nÄ±nda, Figueroaâ€™nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, ailesinin, Ã¶rgÃ¼te 500 milyon peso Ã¶dediÄŸi iddialarÄ± yer aldÄ±.

ELN SALDIRILARI DEVAM EDÄ°YOR

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ve ELN'nin masaya oturmasÄ± beklenirken Ã¶rgÃ¼tÃ¼n devam eden saldÄ±rÄ±larÄ±na da Kolombiya ordusu operasyonlarla yanÄ±t veriyor.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Juan Pablo Rodriguez, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bolivar bÃ¶lgesinin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen operasyonda ELNâ€™nin 12 militanÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Hala devam eden operasyonda, Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmatÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini belirten Rodriguez, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 8 Ã§ocuÄŸun da kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu arada geÃ§en hafta Bogotaâ€™da bir polisin motosikletli saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ve cesedine tuzaklanan bombanÄ±n patlamasÄ±yla 7 polisin daha yaralanmasÄ±na neden olan olayÄ±n ardÄ±nda da ELNâ€™nin olabileceÄŸi belirtiliyor.

Son olarak, Cucutaâ€™da 17 KasÄ±mâ€™da dÃ¼zenlenen ve 17'si polis, 2'si sivil 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n da arkasÄ±nda olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ELN, 28 Ekim'de de Arauca bÃ¶lgesinde 2 kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. AynÄ± bÃ¶lgede 5 KasÄ±m'da kendilerine haraÃ§ vermeyi reddeden 2 besiciyi Ã¶ldÃ¼ren solcu Ã¶rgÃ¼t, 13 KasÄ±m'da da Casanare'de 2 polise suikast dÃ¼zenlemiÅŸti.

SÃœREÃ‡

Ãœlkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k solcu gerilla Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan ELN, 29 EylÃ¼l'de sosyal medya hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hÃ¼kÃ¼metle arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ±n Ã¼stesinden gelmeye ve barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini baÅŸlatmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 27 Ekim'de Ekvador'da baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihe az bir sÃ¼re kala Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti adÄ±na gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak heyetin baÅŸÄ±nda bulunan eski TarÄ±m BakanÄ± Juan Camilo Restrepo, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± iÃ§in eski Kongre Ã¼yesi Odin Sanchez'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Ã¶rgÃ¼t ise Restrepo'ya sosyal medya hesabÄ±ndan verdiÄŸi yanÄ±tta bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri zedeleyeceÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, 27 Ekim'de ELN ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek mÃ¼zakere heyetinin kararnamesini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, 8 aydÄ±r elinde tuttuÄŸu Sanchez'i serbest bÄ±rakmamasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek imzalamamÄ±ÅŸtÄ±.

ELN'nin "Gabino" ismiyle bilinen askeri ve siyasi lideri Nicolas Rodriguez Bautista, ELN'nin yayÄ±n organÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, Kolombiya hÃ¼kÃ¼metiyle Ã¶rgÃ¼t arasÄ±nda 6 Ekim'de Venezuela'da bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu anlaÅŸma uyarÄ±nca ELN'nin iki militanÄ±nÄ±n affedilmesi gerektiÄŸini savunmuÅŸ, "HÃ¼kÃ¼met sÃ¶z verdiÄŸi gibi, ÅŸu anda tutuklu olan iki ELN militanÄ±nÄ± salÄ±verirse biz de Odin Sanchez'i serbest bÄ±rakmaya hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ekvadorâ€™un baÅŸkenti Quitoâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili en son Kolombiya basÄ±nÄ±nda, mÃ¼zakere heyetinin adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir Ã¼yesine dayandÄ±rÄ±lan ve taraflarÄ±n 10 Ocakâ€™ta bir araya geleceÄŸine iliÅŸkin haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile ELN arasÄ±nda baÅŸlamasÄ± beklenen barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlem ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lacak.