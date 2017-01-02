11:05, 02 Ocak 2017 Pazartesi

TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda 964 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bir haftalÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 26 AralÄ±k-2 Ocak tarihleri arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

Son bir hafta iÃ§erisinde(26 AralÄ±k 2016 â€“ 02 Ocak 2017) Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ayrÄ±ca iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin Hava ve Kara unsurlarÄ±nca 274 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.

Ãœlke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlarda;

2â€™si Ã¶lÃ¼,

19â€™u teslim olan,

5â€™si saÄŸ yakalanan olmak Ã¼zere toplam 26 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir.

PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile 342 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 34 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlar neticesinde;

TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 11 sÄ±ÄŸÄ±nak/barÄ±nak/maÄŸara ve

Tuzaklanan 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±/mayÄ±n imha edilmiÅŸ,

780 kg patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde,

35 el bombasÄ±,

8â€™i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 KaleÅŸnikov) olmak Ã¼zere 32 adet Ã§eÅŸitli Ã§aplarda silah ele geÃ§irilmiÅŸtir.

Piyasa deÄŸeri 25.350.340 TL olan;

5 ton 769 kg Esrar,

22 kg Eroin,

16 kg Afyon,

38.175 adet UyuÅŸturucu Hap,

1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAÄ°),

4 kg Metamfetamin maddesi ele geÃ§irilmiÅŸ,

AyrÄ±ca piyasa deÄŸeri 10.581.588 TL olan;

1.511.316 adet KaÃ§ak Sigara,

594 litre AkaryakÄ±t ele geÃ§irilmiÅŸ ve bu kapsamda 390 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

76â€™sÄ± denizlerde olmak Ã¼zere 2.258 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalanmÄ±ÅŸ, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla yurtiÃ§ine girmesine ve Ã§Ä±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 52 organizatÃ¶r yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 20â€™si tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 147 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 25â€˜i tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

475 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 116â€˜sÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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