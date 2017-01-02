TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda 964 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bir haftalÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadele bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 26 AralÄ±k-2 Ocak tarihleri arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:
Son bir hafta iÃ§erisinde(26 AralÄ±k 2016 â€“ 02 Ocak 2017) Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ayrÄ±ca iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin Hava ve Kara unsurlarÄ±nca 274 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.
Ãœlke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlarda;
2â€™si Ã¶lÃ¼,
19â€™u teslim olan,
5â€™si saÄŸ yakalanan olmak Ã¼zere toplam 26 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir.
PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile 342 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 34 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.
YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlar neticesinde;
TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 11 sÄ±ÄŸÄ±nak/barÄ±nak/maÄŸara ve
Tuzaklanan 30 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±/mayÄ±n imha edilmiÅŸ,
780 kg patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde,
35 el bombasÄ±,
8â€™i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 KaleÅŸnikov) olmak Ã¼zere 32 adet Ã§eÅŸitli Ã§aplarda silah ele geÃ§irilmiÅŸtir.
Piyasa deÄŸeri 25.350.340 TL olan;
5 ton 769 kg Esrar,
22 kg Eroin,
16 kg Afyon,
38.175 adet UyuÅŸturucu Hap,
1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAÄ°),
4 kg Metamfetamin maddesi ele geÃ§irilmiÅŸ,
AyrÄ±ca piyasa deÄŸeri 10.581.588 TL olan;
1.511.316 adet KaÃ§ak Sigara,
594 litre AkaryakÄ±t ele geÃ§irilmiÅŸ ve bu kapsamda 390 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
76â€™sÄ± denizlerde olmak Ã¼zere 2.258 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalanmÄ±ÅŸ, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla yurtiÃ§ine girmesine ve Ã§Ä±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 52 organizatÃ¶r yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 20â€™si tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.
DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 147 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 25â€˜i tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r.
475 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 116â€˜sÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r."
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Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
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