11:09, 02 Ocak 2017 Pazartesi

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralÄ± sayÄ±sÄ± azaldÄ±





OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul ValiliÄŸi, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 46 kiÅŸinin hastanedeki tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

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