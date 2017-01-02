11:11, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Myanmar'da ArakanlÄ±lara iÅŸkence gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine soruÅŸturma





Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara uygulanan iÅŸkencenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri soruÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Rohingya (Arakan) sivil halkÄ±na iÅŸkence eden polislerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan video hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. HÃ¼kÃ¼met, bir polis memurunun Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin KasÄ±m ayÄ±nda Rakhine eyaletinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi. Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na karÅŸÄ± uygulanan baskÄ±yÄ± yalanlamasÄ±na raÄŸmen ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gerÃ§eklerin tam tersi olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Rakhine eyaleti, bÃ¶lgeyi gazetecilere ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lara kapalÄ± tutuyor.

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