Yemen karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde elektrik santralleri iÃ§in gereken yakÄ±tÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede temin edilmemesi durumunda kentin tÃ¼mÃ¼yle elektriksiz kalacaÄŸÄ± bildirildi.
Elektrik idaresi yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, geÃ§ici baÅŸkent konumundaki Aden'de benzinin tÃ¼kenmesinin ardÄ±ndan gerekli yakÄ±tÄ±n saÄŸlanamamasÄ± nedeniyle mazot ile Ã§alÄ±ÅŸanlar dÄ±ÅŸÄ±nda elektrik santralleri hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.
Aden'in Hasve bÃ¶lgesinde bulunan ana santralin yakÄ±t yetersizliÄŸi nedeni ile 20 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini 2 saate indirdiÄŸi kaydedilirken, elektrik santralleri iÃ§in gereken yakÄ±tÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede temin edilmemesi halinde kentin elektriÄŸinin bugÃ¼n tamamen kesileceÄŸi vurgulandÄ±.
Aden ve civarÄ±ndaki kentlerde geÃ§en iki ay boyunca devam eden sÃ¼rekli elektrik Ã¼retiminin ardÄ±ndan dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra elektrik kesintileri yaÅŸanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Yemen'de Husiler EylÃ¼l 2014'te baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok kenti ele geÃ§irmiÅŸti. Ãœlkenin birÃ§ok bÃ¶lgesinde Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ederken meÅŸru Yemen hÃ¼kÃ¼meti Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geÃ§ici baÅŸkent ilan edilen Aden'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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Yemen'de geÃ§ici baÅŸkent Aden'deki santrallere yakÄ±t temin edilmediÄŸi takdirde kentin elektriÄŸi tamamen kesilecek
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