11:21, 02 Ocak 2017 Pazartesi

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± "DEAÅž Ã¼stlendi" iddiasÄ±





Reuters, "OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DAEÅž Ã¼stlendi" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reuters haber ajansÄ± OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.