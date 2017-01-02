11:34, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BaÄŸdat'ta Sadr City'ye bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±: 33 Ã¶lÃ¼





BaÄŸdat'ta Sadr City'de araÃ§la yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az 33 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Sadr City'de bir meydanda, araÃ§la yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da en az 33 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 35 kiÅŸi de yaralandÄ±. Bu arada Diyala'da Åžii Irak ordusuna ait karakola bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi patlamadan 11 Åžii milis Ã¶ldÃ¼. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande,Â DEAÅž ile savaÅŸan FransÄ±z askerlerini ziyaret etmek ve IraklÄ± yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmak iÃ§in BaÄŸdatâ€™a gitti.

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