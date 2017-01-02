11:44, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Kamu konutlarÄ±nÄ±n aylÄ±k kira bedelleri belli oldu





Yurt iÃ§indeki kaloriferli konutlarda aylÄ±k kira bedeli metrekare baÅŸÄ±na 3,73 lira olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kamu konutlarÄ±nÄ±n aylÄ±kÂ kira bedelleri belirlendi. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Milli Emlak Genel TebliÄŸi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, yurt iÃ§inde kerpiÃ§, ahÅŸap, baÄŸdadi ve benzeri konutlarda aylÄ±k metrekare baÅŸÄ±na 1,82 lira, kalorifersiz konutlarda 2,84 lira, kaloriferli konutlarda 3,73 lira kira bedeli alÄ±nacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapÄ±cÄ± ya da her ikisinin de kurum ve kuruluÅŸlarca karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± konutlardan aylÄ±k metrekare baÅŸÄ±na 0,44 lira alÄ±nacak. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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