FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nda 41 bin tutuklu

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 41 bin 326 ÅŸÃ¼pheli, tutuklu bulunuyor.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â darbe giriÅŸimininÂ ardÄ±ndan ÅŸu ana kadar 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturmalar Ã§erÃ§evesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 41 bin 326'sÄ± cezaevlerine konuldu.
Tutuklananlar arasÄ±nda 2 bin 286 adli ve idari yargÄ±da gÃ¶revli hakim ve savcÄ±, 104 YargÄ±tay, 41 DanÄ±ÅŸtay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼yesi, 168'i general olmak Ã¼zere 6 bin 325 asker, 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 100 kaymakam da bulunuyor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan 35 bin 495'i hakkÄ±nda adli kontrole hÃ¼kmedildi. Kolluk kuvvetleri ve adliyedeki iÅŸlemler sonrasÄ±nda 10 bin 265 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 3 bin 831 ÅŸÃ¼pheli, cezaevine konulmasÄ±na raÄŸmen delillerin deÄŸerlendirilmesi sonrasÄ±nda tahliye edildi.
Tahliye edilenler arasÄ±nda bin 66 asker, 583 polis, 4 vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, bir vali, 2 kaymakam, 158 hakim ve savcÄ±, 2 HSYK, bir DanÄ±ÅŸtay ve 8 YargÄ±tay Ã¼yesi de yer alÄ±yor.
FETÃ–'ye iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 198 hakim ve savcÄ±, 6 DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi, 25 YargÄ±tay Ã¼yesi, 115 asker, 223 polis, bir vali, 3 vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, 8 kaymakam, 4 bin 571 kamu gÃ¶revlisi ve sivil olmak Ã¼zere 5 bin 150 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunuyor.
SoruÅŸturmalar Ã§erÃ§evesinde 902 ÅŸÃ¼pheli ise gÃ¶zaltÄ±nda.
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Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±, 902'si ise hala gÃ¶zaltÄ±nda
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