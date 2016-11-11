11:51, 02 Ocak 2017 Pazartesi

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nda 41 bin tutuklu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 41 bin 326 ÅŸÃ¼pheli, tutuklu bulunuyor.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â darbe giriÅŸimininÂ ardÄ±ndan ÅŸu ana kadar 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturmalar Ã§erÃ§evesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 41 bin 326'sÄ± cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasÄ±nda 2 bin 286 adli ve idari yargÄ±da gÃ¶revli hakim ve savcÄ±, 104 YargÄ±tay, 41 DanÄ±ÅŸtay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼yesi, 168'i general olmak Ã¼zere 6 bin 325 asker, 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 100 kaymakam da bulunuyor.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan 35 bin 495'i hakkÄ±nda adli kontrole hÃ¼kmedildi. Kolluk kuvvetleri ve adliyedeki iÅŸlemler sonrasÄ±nda 10 bin 265 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

3 BÄ°N 831 KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 3 bin 831 ÅŸÃ¼pheli, cezaevine konulmasÄ±na raÄŸmen delillerin deÄŸerlendirilmesi sonrasÄ±nda tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasÄ±nda bin 66 asker, 583 polis, 4 vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, bir vali, 2 kaymakam, 158 hakim ve savcÄ±, 2 HSYK, bir DanÄ±ÅŸtay ve 8 YargÄ±tay Ã¼yesi de yer alÄ±yor.

5 BÄ°N 150 KÄ°ÅžÄ° ARANIYOR

FETÃ–'ye iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 198 hakim ve savcÄ±, 6 DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi, 25 YargÄ±tay Ã¼yesi, 115 asker, 223 polis, bir vali, 3 vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, 8 kaymakam, 4 bin 571 kamu gÃ¶revlisi ve sivil olmak Ã¼zere 5 bin 150 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunuyor.

SoruÅŸturmalar Ã§erÃ§evesinde 902 ÅŸÃ¼pheli ise gÃ¶zaltÄ±nda.