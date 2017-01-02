11:49, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Irak'ta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı, DEAŞ ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşme yapmak için Bağdat’a gitti. Hollande Irak’ta terörle mücadelenin kendi topraklarında da terörü önleyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Bağdat'a 2014'ten sonraki ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak olan Hollande'ın ziyarete Bağdat yakınlarında Irak Terörle Mücadele Birimi'ne eğitim veren Fransız askerlerinin kaldığı bir üsle başladığı bildirildi.

Hollande üste yaptığı açıklamada, "Burada Irak'ta terörizme karşı önlem almak kendi topraklarımızda da terör eylemlerini engeller” dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'ta Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ile bir araya geldi. Hollande'ın Irak Başbakanı Haydar El İbadi ve Meclis Sözcüsü Salim El Cuburi ile de görüşmesi bekleniyor.

Fransa, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı düzenlenen hava saldırılarına askeri ekipman, eğitim ve Irak ordusuna danışmanlıkla en büyük katkıyı sağlayan ikinci ülke.

Fransa koalisyona katıldığından bu yana, Fransız uçakları bin saldırı düzenledi ve bin 700'den fazla hedef imha edildi.