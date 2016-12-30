12:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Bir haftada 25 kiÅŸi DEAÅž'tan tutuklandÄ±





Son bir hafta iÃ§erisinde 147 kiÅŸi DEAÅž gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 25 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± son bir hafta iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 147 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlardan 25'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada 26 AralÄ±k-02 Ocak arasÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Ã–zel Harekat ile iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarÄ±nca 274 operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Ãœlke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlarda; ikisi Ã¶lÃ¼, 19'u teslim olan, 5'i saÄŸ yakalanan olmak Ã¼zere toplam 26 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir" denildi. â€˜YabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle' mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 147 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan 25'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

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