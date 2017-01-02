12:22, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Van'da saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±



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Muradiye ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±, operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan PKK'lÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince il merkezi ve ilÃ§elerinde meydana gelebilecek terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi amacÄ±yla PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Muradiye ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Ã¶rgÃ¼t mensubunun operasyonla yakalandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ã–rgÃ¼t mensubunun ikametinde yapÄ±lan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 ÅŸarjÃ¶r, 2 el bombasÄ±, Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanarak, ÅŸÃ¶yle denildi: "PKK/KCK, FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hukuk devleti ilkelerine baÄŸlÄ± ve insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± gÃ¶rev anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde gerek toplumun tÃ¼m katmanlarÄ±yla gerekse terÃ¶rle mÃ¼cadele eden diÄŸer kurumlarla koordinasyon ve iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde halkÄ±mÄ±zÄ±n huzuru, devletimizin selameti iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r olayÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kararlÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte ve gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r."

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