12:34, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na obÃ¼s ve askeri araÃ§ sevkiyatÄ±





Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Maltepe'de bulunan 2'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°slahiye'deki 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderilen obÃ¼s ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar ile personelden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, sabah saatlerinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli'nde bulunan sÄ±nÄ±r birliklerine kaydÄ±rÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde Ã§ekicilere yÃ¼klenen, aralarÄ±nda 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personelden oluÅŸan konvoy, 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan polis eskortu eÅŸliÄŸinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.Â

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