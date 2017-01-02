12:52, 02 Ocak 2017 Pazartesi

EndÃ¼lÃ¼s 2 Ocak 1492'de dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n elinde bulunan son devlet olan GÄ±rnata EmirliÄŸi, 10 yÄ±llÄ±k bir savaÅŸtan sonra 2 Ocak 1492'de dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, bÃ¶ylece Avrupa'daki Ä°slam hakimiyeti sona ermiÅŸti.

Ä°spanya'daki son MÃ¼slÃ¼man devlet olan GÄ±rnata, 1232'de kurulmuÅŸtu. Aragan KralÄ± II. Ferdinand, Ekim 1469 tarihinde Kastilya KraliÃ§esi I. Isabel ile evlenerek bu iki krallÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmiÅŸti. II. Ferdinand, 1482 tarihinde GÄ±rnata EmirliÄŸi'ne karÅŸÄ± bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±. GÄ±rnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed'den 1490 yÄ±lÄ±nda GÄ±rnata'nÄ±n teslimini istedi fakat bu isteÄŸi geri Ã§evirildi. 1491 yÄ±lÄ±nda GÄ±rnata yakÄ±nlarÄ±ndaki Santa Fe'ye karargah kurdu. 2 Ocak 1492 tarihinde GÄ±rnata dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve GÄ±rnata EmirliÄŸi yÄ±kÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece EndÃ¼lÃ¼s'teki Ä°slam hakimiyeti sona erdi.

OSMANLI NEDEN YARDIM ETMEDÄ°?

MÃ¼slÃ¼man Arap tarihÃ§iler, 1492â€™de Ä°spanyollarÄ±n katliamÄ±na uÄŸrayan EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m edilmediÄŸini ileri sÃ¼rerler. BaÅŸta Ä°smail HakkÄ± UzunÃ§arÅŸÄ±lÄ± olmak Ã¼zere TÃ¼rk tarihÃ§ileri de Cem Sultan Meselesi nedeniyle yardÄ±mÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirler.

II. BeyazÄ±t dÃ¶nemi detaylÄ± bir ÅŸekilde incelendiÄŸinde, padiÅŸahÄ±n izlediÄŸi siyasetin babasÄ± Fatih dÃ¶neminden oldukÃ§a farklÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lecektir. Devrin Ã¶nemli tarihÃ§ilerinden Kemal PaÅŸazade II. BeyazÄ±t dÃ¶nemi politikalarÄ±nÄ±n Fatih devrinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ fetihleri teÅŸkilatlandÄ±rma ve bÃ¶ylelikle devletin yapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirme, adalet ve hakka dayalÄ± bir yÃ¶netim kurma olarak aÃ§Ä±klar. BabasÄ± gibi dÄ±ÅŸ siyasete Ã¶ncelik vermeyen padiÅŸah, sulh yolu ile hakimiyet tesis etme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimser.

Bu dÃ¶nemde OsmanlÄ± donanmasÄ± Akdenizâ€™in en bÃ¼yÃ¼k deniz gÃ¼cÃ¼ deÄŸildir. Akdeniz Venediklilerin hakimiyeti altÄ±ndadÄ±r. Deniz yoluyla gerÃ§ekleÅŸecek fetihler, sadece Ege ve Adriyatikâ€™le sÄ±nÄ±rlÄ± tutularak Maltaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±na bilinÃ§li bir ÅŸekilde geÃ§ilmek istenmemiÅŸtir.

Memluklular ve Venediklilerle yapÄ±lan yÄ±pratÄ±cÄ± savaÅŸlar OsmanlÄ±â€™nÄ±n kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yordu. Fransa kralÄ± Charlesâ€™in OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± Ä°spanya ile ittifak kurabileceÄŸini sÃ¶ylemesi II. BeyazÄ±tâ€™Ä± Venedik ve Napoli krallÄ±ÄŸÄ± hatta PapalÄ±ÄŸa yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

GÄ±rnata KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n OsmanlÄ± Devletiâ€™nden yardÄ±m istemesi Ä°stanbulâ€™un fethi ile birlikte gelen bir gÃ¼cÃ¼n yansÄ±masÄ±ydÄ±. Benzer bir yardÄ±m talebi Memluklu sultanÄ±na da iletilmiÅŸ, Memluk sultanÄ± da iÃ§ sorunlarÄ± bahane gÃ¶stererek yapamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Akdenizâ€™de korsanlÄ±k yapan birÃ§ok TÃ¼rk denizcisi olmasÄ±na raÄŸmen bunlarÄ±n Ã§ok azÄ± devlete baÄŸlÄ±ydÄ±. Bu korsanlarÄ±n Ã§oÄŸu -EndÃ¼lÃ¼s MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yardÄ±ma giden Kemal Reis dahil- OsmanlÄ± hizmetinde deÄŸillerdi.

OsmanlÄ± Devletiâ€™nin bir deniz devleti durumuna gelmedikÃ§e yapÄ±lacak yardÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir anlam taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecekti. ÃœnlÃ¼ Alman tarihÃ§i L. Von Ranke OsmanlÄ±- Ä°spanyol iliÅŸkilerini kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, Ä°stanbul yÃ¶netiminin henÃ¼z BatÄ± Akdenizâ€™e yÃ¶nelik bir hÃ¢kimiyet politikasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kastilya ve Aragan krallÄ±klarÄ±nÄ±n birleÅŸmesiyle Akdenizâ€™in en bÃ¼yÃ¼k donamasÄ±nÄ± oluÅŸturan Ä°spanyollar karÅŸÄ±sÄ±nda herhangi bir ÅŸey yapamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtir.