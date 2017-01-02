GÃ¼ncelleme: 12:56, 02 Ocak 2017 Pazartesi

BelÃ§ika mahkemesi 'Fehriye Erdal' kararÄ±nÄ± erteledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SabancÄ± suikastÄ±Â faillerinden, DHKP-CÂ Ã¼yesiÂ Fehriye ErdalÂ hakkÄ±nda, TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi Ã¼Ã§ cinayet nedeniyle 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± istenen davadaÂ kararÄ±n ertelendiÄŸi belirtildi.

Erdal'Ä±n TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan BelÃ§ika'da yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor. Brugge Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davaya, firari Erdal katÄ±lmadÄ±.

BugÃ¼n karar verilmesi beklenen duruÅŸmada, hakim "dosyanÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden" dolayÄ± karar verilmesini erteledi. Karar tarihi, Ã¶ÄŸleden sonraki duruÅŸmada belli olacak.

30 YIL CÄ°NAYET, 15 YIL TERÃ–R Ä°Ã‡Ä°N Ä°STENÄ°YOR

AralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan duruÅŸmada savcÄ±, Erdal hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi cinayet suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis, terÃ¶r faaliyetleri nedeniyle 15 yÄ±l ek gÃ¼venlik tedbiri istemiÅŸti.

BelÃ§ika'da terÃ¶r kanunlarÄ± geÃ§en sene deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, Erdal'a terÃ¶r faaliyetleri nedeniyle ceza verilmesi gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Ancak deÄŸiÅŸikliklerin suÃ§ tarihinden sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi nedeniyle Erdal'Ä±n terÃ¶rden ceza almasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸti.

SABANCI SUÄ°KASTI

Ä°ÅŸ adamÄ± Ã–zdemir SabancÄ± ile Toyotasa Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve sekreter NilgÃ¼n Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ä°stanbul SabancÄ± Center'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Cinayetin Fehriye Erdal, Ä°smail Akkol ve Mustafa Duyar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi tespit edilmiÅŸti. Duyar yakalanÄ±p hapse atÄ±lmÄ±ÅŸ, 1999 yÄ±lÄ±nda hapishanedeki bir isyan sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Erdal ve Akkol ise kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan'da yargÄ±lanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Akkol, geÃ§en sene ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girince yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Erdal ise 1999 yÄ±lÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n Knokke kentinde kaldÄ±ÄŸÄ± apartmanda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda sahte pasaportla yakalanÄ±p yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±la yakÄ±n cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsine alÄ±nan Erdal, Mart 2006'da firar etmiÅŸti.

SÃœREÃ‡ GEÃ‡EN SENE YENÄ°DEN BAÅžLADI

TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± EylÃ¼l 2007'de yargÄ±lanmasÄ± kararÄ± verilse de daha sonra bu karar bozulmuÅŸtu. SabancÄ± ailesinin baÅŸvurusu Ã¼zerine sÃ¼reÃ§ yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi 3 cinayet suÃ§undan BelÃ§ika'da yeniden yargÄ±lanmasÄ±na 25 MayÄ±s 2016'da karar verilmiÅŸti.