12:56, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°zmir AliaÄŸa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde patlama





Ä°zmir AliaÄŸa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in AiliaÄŸa Ä°lÃ§esi'ndeki AliaÄŸa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren bir demir Ã§elik fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi. Demir eritme kazanÄ±nÄ±n belirlenemeyen bir nedenle patlamasÄ± sonucu 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

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