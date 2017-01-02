NATO, Ä°stanbul iÃ§in bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na Kuzey Atlantik Ä°ttifakÄ±'ndan (NATO) da tepki geldi.
BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ± Ã¶nÃ¼ndeki bayraklar yarÄ±ya indirildi.
BayraklarÄ±n yarÄ±ya indirilmesini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti.
TRT'nin haberine gÃ¶re, Stoltenberg'in teklifi ittifakÄ±n diÄŸer Ã¼yelerinden de tam destek gÃ¶rdÃ¼.
Saat 11.00'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±ndan baÅŸlanarak BrÃ¼ksel'deki karargah Ã¶nÃ¼nde bulunan tÃ¼m bayraklar yarÄ±ya indirildi.
Bayraklar 2 gÃ¼n boyunca yarÄ±ya indirilmiÅŸ olarak kalacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldÄ±rÄ±ya tepkisini sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Ä°stanbul yeni yÄ±la trajik bir olayla girdi, Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m" mesajÄ±yla gÃ¶stermiÅŸti.
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