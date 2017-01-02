13:00, 02 Ocak 2017 Pazartesi

NATO, Ä°stanbul iÃ§in bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdi





NATO,TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu gÃ¶stermek amacÄ±yla Genel Merkezi'ndeki bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na Kuzey Atlantik Ä°ttifakÄ±'ndan (NATO) da tepki geldi. BrÃ¼ksel'deki NATO karargahÄ± Ã¶nÃ¼ndeki bayraklar yarÄ±ya indirildi. BayraklarÄ±n yarÄ±ya indirilmesini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti. TRT'nin haberine gÃ¶re, Stoltenberg'in teklifi ittifakÄ±n diÄŸer Ã¼yelerinden de tam destek gÃ¶rdÃ¼. Saat 11.00'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±ndan baÅŸlanarak BrÃ¼ksel'deki karargah Ã¶nÃ¼nde bulunan tÃ¼m bayraklar yarÄ±ya indirildi. Bayraklar 2 gÃ¼n boyunca yarÄ±ya indirilmiÅŸ olarak kalacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldÄ±rÄ±ya tepkisini sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Ä°stanbul yeni yÄ±la trajik bir olayla girdi, Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m" mesajÄ±yla gÃ¶stermiÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.