Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri Barada Vadisi'nde yoÄŸunlaÅŸtÄ±

Suriye'de BeÅŸarÂ Esad rejimiÂ ve destekÃ§ilerinin Halep'i ele geÃ§irdikten sonra saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± baÅŸkent Åžam'dakiÂ Barada Vadisi, ateÅŸkes ihlallerinin de odak noktasÄ± oldu.
Ã‡atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes, 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ancak rejim gÃ¼Ã§leri ve yabancÄ± silahlÄ± gruplar ateÅŸkesi ihlal etmiÅŸti.
Esad ordusu ve Hizbullah gÃ¼Ã§leri iki hafta Ã¶nce Halep merkezini tamamen ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±, Åžam'daki Barada Vadisi ve Ã§evresine yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ki haftadÄ±r yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olan Barada Vadisi, ateÅŸkesten sonra da sÄ±k sÄ±k varil bombalarÄ±yla hedef alÄ±nÄ±yor. BÃ¶lgenin dÃ¼n gece 2'si varil bombalÄ± 4 hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n geceden bu yana devam ettiÄŸi bildirildi.
AteÅŸkes mutabakatÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ettiÄŸi Nusra Cephesi ve DAEÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Barada Vadisi basÄ±n sorumlusu Ebu Muhammed el-Baradani, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Barada Vadisi'nde hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yoktur. BÃ¶lgede ne Nusra var ne de DEAÅž. Burada savaÅŸan yabancÄ± muhalif grup dahi yok. BÃ¶lgenin yerlileri, Ahraru'ÅŸ-Åžam ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) Ã§atÄ±sÄ±nda savaÅŸÄ±yor. Bunu kesin ve net ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum." dedi.Â
Barada Vadisi, Åžam'Ä±n merkezine 16 kilometre, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na 12 kilometre uzaklÄ±kta. BaÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±ndan Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 bin Suriyeliyi barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgenin meskun kÄ±smÄ± 12 kilometrekarelik bir alanÄ± oluÅŸturuyor.
Hizbullah ve Suriye ordusu, bÃ¶lgedeki su kaynaklarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in Barada Vadisi'ni temmuz ayÄ± sonunda kuÅŸatma altÄ±na almÄ±ÅŸ, tÃ¼m giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸma olmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda hedef haline gelmiÅŸti.
EtrafÄ± yÃ¼ksek daÄŸlarla Ã§evrili Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, HÃ¼seyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra kÃ¶ylerini muhalifler kontrol ediyor.
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