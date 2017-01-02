Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BazÄ± sivil toplum kurumu temsilcilerinin bir araya gelerek, oluÅŸturduÄŸu 'LaikliÄŸe Ã‡aÄŸrÄ± BirlikteliÄŸi', yeni yÄ±l Ã¶ncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n hedef gÃ¶sterildiÄŸini savunarak, 'HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik' ettiÄŸi gerekÃ§esiyle, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulundu.
SuÃ§ duyurusu sonrasÄ± Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamayÄ± okuyan Mahmut Arslan, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu saldÄ±rÄ± Ã¶ncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±; 'yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rlere, baÅŸka dÃ¼nyalara ait yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlenceleriyle israfa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ne kadar da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Sevap-gÃ¼nah, hayÄ±r-ÅŸer konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olma arzusuyla kumar, piyango gibi ÅŸans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r' diyerek yÄ±lbaÅŸÄ± kutlayanlarÄ± ve kutlamalarÄ± hedef gÃ¶stermiÅŸtir" diye konuÅŸtu.
"DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANLIÄžI ANAYASAL SINIRLARINI VE KURULUÅž AMACINI Ã‡Ä°ÄžNEDÄ°"
AÃ§Ä±klamada, devletin bir kurumunun laiklik karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 2'nci maddesinde yer alan 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' maddesine, 24'Ã¼ncÃ¼ maddesinde yer alan 'Din ve Vicdan HÃ¼rriyeti' maddesine ve 136'ncÄ± maddesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tanÄ±mlanan gÃ¶reve aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi savunularak, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemiÅŸ, kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile doÄŸrudan neden olmuÅŸtur. Bu nedenle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ve bu hutbeyi veren kiÅŸiler hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunduk" denildi.
"SÄ°YASAL SORUMLULUK KAÃ‡INILMAZDIR"
BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na katÄ±lan YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamayla kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ortaya Ã§Ä±kan katliam aÃ§Ä±k ve yakÄ±n tehlikenin Ã§ok somut bir Ã¶rneÄŸidir. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturulmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revde tutulmasÄ± ve onu orada tutanlarÄ±n bu suÃ§a iÅŸtirakÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. Konu hakkÄ±nda siyasal sorumluluk kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r"
EminaÄŸaoÄŸlu, olaydan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan BaÅŸbakan'a, bakanlardan hÃ¼kÃ¼met yetkililerine kadar herkesin siyasi sorumlu olduÄŸunu ve gÃ¶revlerinden Ã§ekilmelerinin gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.
AÃ§Ä±klamada, devletin bir kurumunun laiklik karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 2'nci maddesinde yer alan 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' maddesine, 24'Ã¼ncÃ¼ maddesinde yer alan 'Din ve Vicdan HÃ¼rriyeti' maddesine ve 136'ncÄ± maddesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tanÄ±mlanan gÃ¶reve aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi savunularak, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemiÅŸ, kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile doÄŸrudan neden olmuÅŸtur. Bu nedenle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ve bu hutbeyi veren kiÅŸiler hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunduk" denildi.
"SÄ°YASAL SORUMLULUK KAÃ‡INILMAZDIR"
BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na katÄ±lan YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamayla kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ortaya Ã§Ä±kan katliam aÃ§Ä±k ve yakÄ±n tehlikenin Ã§ok somut bir Ã¶rneÄŸidir. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturulmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revde tutulmasÄ± ve onu orada tutanlarÄ±n bu suÃ§a iÅŸtirakÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. Konu hakkÄ±nda siyasal sorumluluk kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r"
EminaÄŸaoÄŸlu, olaydan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan BaÅŸbakan'a, bakanlardan hÃ¼kÃ¼met yetkililerine kadar herkesin siyasi sorumlu olduÄŸunu ve gÃ¶revlerinden Ã§ekilmelerinin gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.
Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen e-YDS 2017/1 baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KKTC BaÅŸbakanÄ± Ã–zgÃ¼rgÃ¼n'Ã¼ kabul etti
GÃ¼len'in diÅŸ doktoru ve eÅŸi hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Acu, "DiyarbakÄ±r'a 2003-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda gÃ¼nÃ¼mÃ¼z fiyatlarÄ±yla toplam 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla DiyarbakÄ±r iline yapÄ±lan toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3 milyar 379 milyona ulaÅŸtÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± ile ilgili dÃ¼zenlenen operasyonlarda sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde 203'Ã¼ general ve amiral olmak Ã¼zere 359 bin 273 askeri personelin bulunduÄŸu bildirildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 bin personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edilerek 13 Mart'ta duruÅŸmaya karar verildi.
Yeni yÄ±l Ã¶ncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n hedef gÃ¶sterildiÄŸini savunan bazÄ± STK'lar Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
NATO,TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu gÃ¶stermek amacÄ±yla Genel Merkezi'ndeki bayraklarÄ± yarÄ±ya indirdi
Ä°zmir AliaÄŸa Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde patlama meydana geldi
SabancÄ± suikastÄ± faillerinden, DHKP-C Ã¼yesi Fehriye Erdal hakkÄ±nda, TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi Ã¼Ã§ cinayet nedeniyle 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± istenen davada karar ertelendi
Gaziantep'in Ä°slahiye Ä°lÃ§esi'nde konuÅŸlu 106'ncÄ± TopÃ§u Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki OÄŸuzeli Ä°lÃ§esi'ne 10 fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu askeri araÃ§ ve personel sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±
Muradiye ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ±, operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Son bir hafta iÃ§erisinde 147 kiÅŸi DEAÅž gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 25 kiÅŸi tutuklandÄ±
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan 103 bin 850 ÅŸÃ¼pheliden 41 bin 326'sÄ± tutuklandÄ±, 902'si ise hala gÃ¶zaltÄ±nda