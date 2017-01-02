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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Yeni yÄ±l Ã¶ncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n hedef gÃ¶sterildiÄŸini savunan bazÄ± STK'lar Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BazÄ± sivil toplum kurumu temsilcilerinin bir araya gelerek, oluÅŸturduÄŸu 'LaikliÄŸe Ã‡aÄŸrÄ± BirlikteliÄŸi', yeni yÄ±l Ã¶ncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n hedef gÃ¶sterildiÄŸini savunarak, 'HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik' ettiÄŸi gerekÃ§esiyle, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulundu.

SuÃ§ duyurusu sonrasÄ± Ankara Adliyesi Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamayÄ± okuyan Mahmut Arslan, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu saldÄ±rÄ± Ã¶ncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±; 'yeni bir yÄ±lÄ±n ilk saatlerinin baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rlere, baÅŸka dÃ¼nyalara ait yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlenceleriyle israfa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ne kadar da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Sevap-gÃ¼nah, hayÄ±r-ÅŸer konularÄ±nda muhasebe yapÄ±lmasÄ± gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olma arzusuyla kumar, piyango gibi ÅŸans oyunlarÄ±yla heba edilmesi ne kadar Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r' diyerek yÄ±lbaÅŸÄ± kutlayanlarÄ± ve kutlamalarÄ± hedef gÃ¶stermiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

"DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANLIÄžI ANAYASAL SINIRLARINI VE KURULUÅž AMACINI Ã‡Ä°ÄžNEDÄ°"

AÃ§Ä±klamada, devletin bir kurumunun laiklik karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 2'nci maddesinde yer alan 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' maddesine, 24'Ã¼ncÃ¼ maddesinde yer alan 'Din ve Vicdan HÃ¼rriyeti' maddesine ve 136'ncÄ± maddesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tanÄ±mlanan gÃ¶reve aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi savunularak, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemiÅŸ, kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile doÄŸrudan neden olmuÅŸtur. Bu nedenle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ve bu hutbeyi veren kiÅŸiler hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunduk" denildi.

"SÄ°YASAL SORUMLULUK KAÃ‡INILMAZDIR"

BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na katÄ±lan YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamayla kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ortaya Ã§Ä±kan katliam aÃ§Ä±k ve yakÄ±n tehlikenin Ã§ok somut bir Ã¶rneÄŸidir. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturulmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revde tutulmasÄ± ve onu orada tutanlarÄ±n bu suÃ§a iÅŸtirakÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. Konu hakkÄ±nda siyasal sorumluluk kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r"

EminaÄŸaoÄŸlu, olaydan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan BaÅŸbakan'a, bakanlardan hÃ¼kÃ¼met yetkililerine kadar herkesin siyasi sorumlu olduÄŸunu ve gÃ¶revlerinden Ã§ekilmelerinin gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.

AÃ§Ä±klamada, devletin bir kurumunun laiklik karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 2'nci maddesinde yer alan 'demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' maddesine, 24'Ã¼ncÃ¼ maddesinde yer alan 'Din ve Vicdan HÃ¼rriyeti' maddesine ve 136'ncÄ± maddesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tanÄ±mlanan gÃ¶reve aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi savunularak, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± Ã§iÄŸnemiÅŸ, kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile doÄŸrudan neden olmuÅŸtur. Bu nedenle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ve bu hutbeyi veren kiÅŸiler hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunduk" denildi.

"SÄ°YASAL SORUMLULUK KAÃ‡INILMAZDIR"

BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na katÄ±lan YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamayla kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ortaya Ã§Ä±kan katliam aÃ§Ä±k ve yakÄ±n tehlikenin Ã§ok somut bir Ã¶rneÄŸidir. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturulmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revde tutulmasÄ± ve onu orada tutanlarÄ±n bu suÃ§a iÅŸtirakÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r. Konu hakkÄ±nda siyasal sorumluluk kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r"

EminaÄŸaoÄŸlu, olaydan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan BaÅŸbakan'a, bakanlardan hÃ¼kÃ¼met yetkililerine kadar herkesin siyasi sorumlu olduÄŸunu ve gÃ¶revlerinden Ã§ekilmelerinin gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez
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