13:08, 02 Ocak 2017 Pazartesi

ValiliÄŸi iÅŸgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edildi





Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edilerek 13 Mart'ta duruÅŸmaya karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal eden askerlerle ilgili 12'si tutuklu 90 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda, Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruÅŸmanÄ±n 13 Martta Silivride yapÄ±lmasÄ±na karar verildi.

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