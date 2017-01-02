Ä°ran, Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi tamamen kesti

Ä°ran, biriken borcundan dolayÄ±Â Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi tamamen kestiÄŸi belirtildi.
Irak Elektrik BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Musab Muderis yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran, Irak'Ä±n biriken, yaklaÅŸÄ±k 1 milyar dolarlÄ±k, borcundan dolayÄ± 5 ana hatla verdiÄŸi bin 200 megavat elektriÄŸi tamamen kesti." ifadelerini kullandÄ±.
ElektriÄŸin tamamen kesilmemesi iÃ§in Irak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten Muderis, "Ä°ran'a daha Ã¶nce 100 milyon dolarlÄ±k borÃ§ Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±. Ancak biriken borÃ§ iÃ§in herhangi bir kaynak temin edilmedi." dedi.
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Ä°ran, biriken borcundan dolayÄ± Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi kesti
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