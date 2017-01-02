13:27, 02 Ocak 2017 Pazartesi

MogadiÅŸu HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda patlama: 13 Ã¶lÃ¼





MogadiÅŸu HavalimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki kontrol noktasÄ±na bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somaliâ€™nin baÅŸkenti MogadiÅŸu HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸiddetli iki patlama ve sonrasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sesleri duyuldu.



Somali gazetelerinin haberlerine gÃ¶re MogadiÅŸu HavalimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki kontrol noktasÄ±na bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. Kenya televizyon kanalÄ± CitizienTV haberine gÃ¶re de iki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.