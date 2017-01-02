13:24, 02 Ocak 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 12 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±





MÄ±sÄ±r, Kuzey Sina vilayeti sÄ±nÄ±rÄ±nda 12 yeni tÃ¼neli yÄ±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ordusunun, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 12 tÃ¼neli yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ã¼lkeye giren 100 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MÄ±sÄ±r ordusu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rufai sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±r muhafÄ±z birliklerinin Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Sina vilayeti sÄ±nÄ±rÄ±nda 12 yeni tÃ¼neli yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Rufai aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 18-28 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ faaliyetlerine yÃ¶nelik operasyonlarda MÄ±sÄ±r'Ä±n Libya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Es-Sellum bÃ¶lgesinde farklÄ± uyruklardan 74 kiÅŸinin, Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Åželatin bÃ¶lgesinde de 26 Suriyelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yÃ¶netim, Filistinlilerin "can damarÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼nellerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak MÄ±sÄ±r, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na bÃ¼yÃ¼k su borularÄ± dÃ¶ÅŸeyip tÃ¼nellere deniz suyu pompalamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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